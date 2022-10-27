الزمالك أمام بيراميدز في ديسمبر.. الرابطة تعلن مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 21:15
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة الجديدة من الدوري المصري.
وكان من المقرر أن تقام الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري المصري خلال من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل..
ويأتي التأجيل بسبب قمة المناخ المقرر أن تنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.
وتحدد موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثالثة يوم 11 ديسمبر المقبل.
وتقام مباريات الجولة الرابعة بين شهري نوفمبر وديسمبر.
بالتالي ستقام 7 مباريات من الجولتين في نفس توقيت إقامة كأس العالم 2022، بواقع مباراتين في الجولة الثالثة و5 للجولة الرابعة.
مواعيد الجولة الثالثة:
مواعيد الجولة الرابعة:
ويتصدر الزمالك والأهلي والاتحاد ترتيب الدوري بعد نهاية أول جولتين من المسابقة.
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