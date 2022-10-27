الزمالك أمام بيراميدز في ديسمبر.. الرابطة تعلن مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة الجديدة من الدوري المصري.

وكان من المقرر أن تقام الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري المصري خلال من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل..

ويأتي التأجيل بسبب قمة المناخ المقرر أن تنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.

وتحدد موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثالثة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتقام مباريات الجولة الرابعة بين شهري نوفمبر وديسمبر.

بالتالي ستقام 7 مباريات من الجولتين في نفس توقيت إقامة كأس العالم 2022، بواقع مباراتين في الجولة الثالثة و5 للجولة الرابعة.

مواعيد الجولة الثالثة:

مواعيد الجولة الرابعة:

ويتصدر الزمالك والأهلي والاتحاد ترتيب الدوري بعد نهاية أول جولتين من المسابقة.