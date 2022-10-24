جوارديولا يؤمن بقدرة هالاند على كسر رقم صلاح القياسي

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع إرلينج هالاند - ليفربول أمام مانشستر سيتي

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقدرة لاعبه إيرلينج هالاند على كسر الرقم القياسي لهداف الدوري الإنجليزي في موسم واحد، والذي يحمله محمد صلاح نجم ليفربول.

صلاح هو صاحب الرقم القياسي في موسم الدوري الإنجليزي الذي يتكون من 38 مباراة، إذ سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018، فيما وصل النرويجي إلي الهدف رقم 17 خلال 11 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ليس عليك أن تكون عبقريا لتدرك أن هالاند قادر على تخطي هذا الرقم القياسي إذا استمر بهذا المعدل التهديفي".

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وأضاف المدرب الإسباني "لكن في كرة القدم يمكن أن تسجل وبعدها بأيام تتوقف عن ذلك، لا تعرف".

هالاند يفصله 6 أهداف فقط عن العدد الذي سجله صلاح وسون هيونج مين هدافا الدوري الموسم الماضي، وما زال يتبقى أكثر من ثلثي الموسم.

وتابع بيب "هالاند يشعر بالسعادة عند فوز الفريق والعكس إذا لم نفوز، كل المهاجمين الذين شاهدتهم في مسيرتي مثل صامويل إيتو، ديفيد فيا، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر وسيرجيو أجويرو لديهم رغبة هائلة في تسجيل العديد من الأهداف، هذا هو التفكير الطبيعي لأي هداف".

وأكمل "الفترة التي قضاها هالاند في بروسيا دورتموند ساعدته بسبب وجود المدير الفني ماركو روز وزملائه في الفريق هناك".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "أتمني أن يكون لاعب أفضل في سنوات قليلة، بفضل زملائه هنا".

يذكر أن هالاند حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

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النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 22 هدفا في 15 مباراة فقط مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي 3 مرات خلال المواسم الخمسة الأخيرة.

وتساوى لاعب بازل السابق مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

قائد منتخب مصر فاز بالجائزة منفردا في موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفا، وبالمشاركة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج في 2018-2019 برصيد 22 هدفا، وفي الموسم الماضي بالمشاركة مع سون برصيد 23 هدفا.

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