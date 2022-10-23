إيفونا: أحترم جمهور الأهلي.. وهدفي تسجيل الكثير من الأهداف لـ أسوان

عبر ماليك إيفونا مهاجم أسوان عن احترامه لجمهور الأهلي، مشددا على أنه الآن لاعبا يحترم فريقه.

ماليك إيفونا النادي : أسـوان أسـوان

وخسر أسوان أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال إيفونا عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أحترم جمهور الأهلي ولكني الآن لاعبا في أسوان". (طالع التفاصيل)

وأضاف "أسوان أبرم الكثير من الصفقات ونلعب بشكل جيد ولكن التوفيق يغيب عن الفريق وعندما يحالفنا الحظ سنحقق نتايج إيجابية".

وواصل "التحدي بالنسبة لي أن أسجل الأهداف لأسوان حتى يستمر الفريق في الدوري ويحتل مركزا في المقدمة وهذا هو طموح كل اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أسوان بدأ الدوري بشكل طيب وحتى الآن لم نلعب سوى مباراتين، وسأعمل بكل قوة حتى أظهر بشكل جيد".