إيفونا: أحترم جمهور الأهلي.. وهدفي تسجيل الكثير من الأهداف لـ أسوان
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 22:24
كتب : FilGoal
عبر ماليك إيفونا مهاجم أسوان عن احترامه لجمهور الأهلي، مشددا على أنه الآن لاعبا يحترم فريقه.
ماليك إيفونا
النادي : أسـوان
وخسر أسوان أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الثانية من الدوري المصري.
وقال إيفونا عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أحترم جمهور الأهلي ولكني الآن لاعبا في أسوان". (طالع التفاصيل)
وأضاف "أسوان أبرم الكثير من الصفقات ونلعب بشكل جيد ولكن التوفيق يغيب عن الفريق وعندما يحالفنا الحظ سنحقق نتايج إيجابية".
وواصل "التحدي بالنسبة لي أن أسجل الأهداف لأسوان حتى يستمر الفريق في الدوري ويحتل مركزا في المقدمة وهذا هو طموح كل اللاعبين".
وأتم تصريحاته "أسوان بدأ الدوري بشكل طيب وحتى الآن لم نلعب سوى مباراتين، وسأعمل بكل قوة حتى أظهر بشكل جيد".
نرشح لكم
ربيع ياسين: لا أنام حينما أحضر لمواجهة الأهلي.. وهذا سبب خروج إيفونا مؤتمر كولر: لذلك خرج ديانج.. وهذه ليست كرة القدم التي أريدها رابطة الأندية مواعيد جديدة لمباريات الجولة الثالث والرابعة في الدوري حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان المساهمة رقم 97.. معلول يحطم رقمه التهديفي الاختبار الأخير قبل السوبر.. الأهلي يهزم أسوان بهدف معلول تذكرتي تعلن عدد الحضور التفصيلي لمباريات الدوري المصري أحمد سامي: التوفيق هو ما فرق بين مواجهة الزمالك والمصري.. وموعد جديد لمباراة البنك الأهلي