إيفونا: أحترم جمهور الأهلي.. وهدفي تسجيل الكثير من الأهداف لـ أسوان

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

أسوان - ماليك إيفونا

عبر ماليك إيفونا مهاجم أسوان عن احترامه لجمهور الأهلي، مشددا على أنه الآن لاعبا يحترم فريقه.

ماليك إيفونا

النادي : أسـوان

أسـوان

وخسر أسوان أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال إيفونا عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أحترم جمهور الأهلي ولكني الآن لاعبا في أسوان". (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
ربيع ياسين: لا أنام حينما أحضر لمواجهة الأهلي.. وهذا سبب خروج إيفونا مؤتمر كولر: لذلك خرج ديانج.. وهذه ليست كرة القدم التي أريدها رابطة الأندية مواعيد جديدة لمباريات الجولة الثالث والرابعة في الدوري

وأضاف "أسوان أبرم الكثير من الصفقات ونلعب بشكل جيد ولكن التوفيق يغيب عن الفريق وعندما يحالفنا الحظ سنحقق نتايج إيجابية".

وواصل "التحدي بالنسبة لي أن أسجل الأهداف لأسوان حتى يستمر الفريق في الدوري ويحتل مركزا في المقدمة وهذا هو طموح كل اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أسوان بدأ الدوري بشكل طيب وحتى الآن لم نلعب سوى مباراتين، وسأعمل بكل قوة حتى أظهر بشكل جيد".

ماليك إيفونا أسوان الأهلي
نرشح لكم
ربيع ياسين: لا أنام حينما أحضر لمواجهة الأهلي.. وهذا سبب خروج إيفونا مؤتمر كولر: لذلك خرج ديانج.. وهذه ليست كرة القدم التي أريدها رابطة الأندية مواعيد جديدة لمباريات الجولة الثالث والرابعة في الدوري حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان المساهمة رقم 97.. معلول يحطم رقمه التهديفي الاختبار الأخير قبل السوبر.. الأهلي يهزم أسوان بهدف معلول تذكرتي تعلن عدد الحضور التفصيلي لمباريات الدوري المصري أحمد سامي: التوفيق هو ما فرق بين مواجهة الزمالك والمصري.. وموعد جديد لمباراة البنك الأهلي
أخر الأخبار
كرة يد - ثأر فاشل.. ماجديبورج بطل العالم للمرة الثانية على حساب برشلونة دقيقة | كرة يد
إيفونا: أحترم جمهور الأهلي.. وهدفي تسجيل الكثير من الأهداف لـ أسوان 17 دقيقة | الكرة المصرية
ربيع ياسين: لا أنام حينما أحضر لمواجهة الأهلي.. وهذا سبب خروج إيفونا 33 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: لذلك خرج ديانج.. وهذه ليست كرة القدم التي أريدها 51 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية مواعيد جديدة لمباريات الجولة الثالث والرابعة في الدوري ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3) - (0) أتلتيك بلباو.. القائم يتصدى ساعة | الكرة الأوروبية
حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان ساعة | الكرة المصرية
كوكا يسجل هدفا قاتلا ويقود ألانيا سوبر للتعادل مع جالاتاسراي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك