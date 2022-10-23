الاختبار الأخير قبل السوبر.. الأهلي يهزم أسوان بهدف معلول

حقق الأهلي الفوز على أسوان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري، والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ووصل الأهلي إلى النقطة السادسة في المركز الثاني خلف الزمالك وبفارق الأهداف فقط عن الأبيض.

ويظل أسوان دون نقاط حتى الآن.

سجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة علي معلول من ركلة جزاء.

ويأتي اللقاء كآخر اختبار للأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.

وصف المباراة

هدد الأهلي مرمى أسوان في الدقيقة 11 من ركلة ركنية نفذها معلول ووصلت الكرة إلى أحمد عبد القادر لكنه سدد والدفاع أبعدها.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد عرقلة شادي حسين من قبل الحارس عمرو حسام، وذلك بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة أفشة.

وتقدم علي معلول ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 16.

واستلم شادي حسين الكرة أمام منطقة الجزاء وسدد بقوة بالقدم اليسرى لكن الكرة مرت جوار قائم أسوان.

ورد أسوان بتسديدة من إيفونا لكن الشناوي تصدى لها وأبعدها إلى ركنية.

وانفرد الشحات بالمرمى من ناحية اليمين بعد تمريرة من أفشة وسدد بقوة كرة أبعدها الحارس عمرو حسام إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني شارك عمرو السولية بدلا من أليو ديانج في أول تبديلات الأهلي.

وانطلق أسوان بهجمة سريعة ووصلت الكرة إلى أحمد بلجاح الذي سدد من أمام منطقة الجزاء، لكن الشناوي أبعد الكرة إلى ركنية.

وسجل أحمد عبد القادر هدفا في الدقيقة 60 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل لاعب الأهلي.

وسيطر الأهلي على اللعب بالكامل واستمرت محاولاته لإحراز الهدف الثاني.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالبرازيلي برونو سافيو بدلا من أحمد عبد القادر.

كذلك شارك الثنائي كريم فؤاد ومحمد شريف بدلا من حسين الشحات وشادي حسين في الدقيقة 75.

وسدد برونو سافيو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها عمرو حسام إلى ركنية.

وعاد بيرسي تاو للمشاركة مع الأهلي بعد عدة شهور من الغياب وشارك في الدقيقة 85 بدلا من أفشة.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي بهدف دون رد.