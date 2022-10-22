شخصية البطل تتحد مع "الفيرجي تايم".. مانشستر يتعادل مع تشيلسي

انتهت قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بهدف لكل فريق على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل لتشيلسي جورجينيو من ضربة جزاء وعادل كاسيميرو النتيجة لمانشستر يونايتد.

التشكيل

أجرى إريك تين هاج تغييرا وحيدا على تشكيل مانشستر يونايتد مقارنة بمباراة توتنام بدخول كريستيان إريكسن في مكان فريد.

وتم استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية رفضه المشاركة بديلا أمام توتنهام في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر، قرر بوتر إجراء أربعة تغييرات عن الفريق الذي تعادل أمام برايتون دون أهداف.

وبدأ الرباعي بن تشيلويل وتياجو سيلفا ورحيلم ستيرلنج وبيير إيمريك أوباميانج في التشكيل الأساسي لتشيلسي على حساب كاليدو كوليبالي وكونور جالاجر وكاي هافيرتز وأرماندو برويا.

أحداث المباراة

أولى فرص المباراة جاءت في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرات بين لاعبي مانشستر يونايتد انتهت عند لوك شاو الذي توغل وسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم في الدقيقة الثامنة.

سدد بعدها أنتوني بقوة من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 13 ولكن الحارس الإسباني كيبا تألق في إبعادها لضربة ركنية.

كيبا عاد لينقذ فرصة هدف مؤكد من أمام راشفورد بعد تمريرة سحرية من برونو فيرنانديز في الدقيقة 27 ولكن المهاجم الإنجليزي لم ينجح في تحويلها إلى الشباك.

راشفورد عاد في الدقيقة 32 ليتوغل ويسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن كيبا نجح في التصدي مجددا.

جراهام بوتر مدرب تشيلسي تدخل في الدقيقة 35 ليدخل ماتيو كوفاسيتش في مكان مارك كوكوريا.

تغيير كان الهدف منه محاولة استعادة المباراة في وسط الملعب مع سيطرة كاملة من مانشستر يونايتد الذي دائما ما كان يحظى بزيادة عددية بثلاثة لاعبين أمام اثنين من تشيلسي.

سدد بعدها أوباميانج تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38 ولكنها جاءت بجوار القائم.

رد إريكسن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاورت المرمى أيضا.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أهدر أنتوني فرصة التقدم لمانشستر يونايتد مجددا بعد تمريرة من برونو فيرنانديز وتسديدة يمينية بجوار القائم.

إريك تين هاج تدخل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ليدخل فريد في مكان جادون سانشو.

ومع الدقيقة 60، غادر المدافع الفرنسي رافائيل فاران الملعب باكيا بعد تعرضه لإصابة تبدو قوية ليدخل في مكانه السويدي فيكتور ليندلوف.

وكاد تشالوباه أن يسجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 73 بعد عرضية من ميسون ماونت ورأسية اصطدمت بالعارضة.

تدخل بعدها جراهام بوتر بدخول كريستيان بوليسيتش في مكان أوباميانج.

رد برونو فيرنانديز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كيبا وأبعدها لركنية في الدقيقة 76.

دخل بعدها الثنائي كارل تشوكوميكا وأرماندو برويا في مكان روبن لوفيتس تشيك ورحيم ستيرلنج.

تين هاج عاد للتدخل في آخر عشر دقائق ليدخل الثنائي أنتوني إيلانجا وسكوت مكتومناي في مكان كريستيان إريكسن وماركوس راشفورد.

البديل سكوت مكتومناي جاء تأثيره ضد مانشستر يونايتد ليرتكب ضربة جزاء ضد البديل الآخر أرماندو برويا.

نجح بعدها جورجينيو في تسجيلها بنجاح في الدقيقة 87.

وبينما انتظر الجميع صافرة نهاية المباراة، تدخل البرازيلي كاسيميرو ليلعب رأسية من عرضية لوك شاو غالطت الحارس كيبا وسكنت الشباك.

تشيلسي لم ينجح في الفوز على مانشستر يونايتد على ستامفورد بريدج منذ 2017.