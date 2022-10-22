هل يغيب عن كأس العالم؟ فاران يخرج باكيا خلال مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

إصابة رافائيل فاران - مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

تعرض رافاييل فاران لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا للإصابة خلال مواجهة فريقه مع تشيلسي.

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويلعب مانشستر يونايتد مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة الـ 60 تعرض فاران للإصابة بعد محاولته اللحاق بالكرة ليسقط على الأرض.

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وقرر تين هاج استبدال فاران ودخول فيكتور لينديلوف بديلا له ليخرج المدافع الفرنسي من الملعب وهو يبكي بشدة.

بكاء فاران قد يكون مؤشر لإمكانية غيابه عن كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر بعد شهر من الآن.

صاحب الـ 29 عاما هو أحد العناصر الأساسية في دفاع منتخب فرنسا.

وسيلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة في كأس العالم بجانب الدنمارك وتونس وأستراليا.

منتخب فرنسا هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم الذي توج بها على حساب كرواتيا في النهائي.

رافاييل فاران مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز
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