في الجول يكشف تأثير إصابة الونش القديمة على الحالية.. وما بعد العملية الجراحية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 23:36

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة الونش مع الزمالك أمام سموحة

هل تأثر محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بإصابته القديمة في الركبة بعد تعرضه للإصابة أمام سموحة، وهو ما يتسبب في غيابه عدة أشهر؟

الزمالك أعلن منذ قليل أن المدافع يعاني من "قطع في وتر العضلة الخلفية". (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إصابة الونش التي تعرض لها أمام سموحة ليس لها أي علاقة أو من مضاعفات الإصابة القديمة.

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ما هي إصابة الونش القديمة؟

تعرض الونش للإصابة في الركبة في نوفمبر 2020.

وحينها كشف محمد أسامة طبيب الزمالك لـ FilGoal.com قائلا: "الونش يعاني من مشكلة في وتر صابونة الركبة، بجانب مشكلة في الرباط الخارجي وهذا ما ظهر في الأشعة".

اللاعب شارك في التدريبات بعد ذلك بشكل جزئي خاصة في ظل غياب الورم على الركبة والرشح. (طالع التفاصيل)

في أبريل 2022 تجددت إصابة الونش مرة أخرى.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 حينها: "الونش يعاني مشكلة في الركبة منذ الموسم الماضي. ليست مشكلة كبيرة لكنها كانت تتعبه وتحامل على نفسه كثيرا من أجل ارتباطات الفريق والمنتخب".

كشف FilGoal.com آنذاك إن الونش بعد مشاورات مع طبيب الفريق محمد أسامة وجوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق تم الاتفاق على خضوعه لبرنامج تأهيلي.

كما أنه تم الاتفاق على ألا يشارك الونش في بعض المباريات أو عدم اشتراكه بشكل كامل في مباريات أخرى تفاديا لتفاقم إصابته.

يأتي ذلك في ظل أن الرأي الحالي هو أن التدخل الجراحي ليس ضرورة ملحة ويمكن تفاديه بالبرنامج التأهيلي.

موقف الزمالك الحالي

علم FilGoal.com إن الزمالك يكثف العمل على إنهاء تأشيرة سفر اللاعب الخاصة لـ إنجلترا.

وعقب إجراء العملية الجراحية سيتم تقييم إصابته القديمة في الركبة بشكل عام، إذا كانت ستحتاج لتدخل جراحي أم لا.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن الجهاز الطبي للزمالك تواصل مع أكثر من طبيب لمعرفة الأنسب فيهم لإجراء العملية، والأقرب سيكون في إنجلترا مع الطبيب المتخصص في إصابات مشابهة والذي كان مشرفا على علاج محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر.

وكان الونش انتظم في مران الزمالك قبل عدة أيام عقب شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

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