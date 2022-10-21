الزمالك يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 22:16

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش - الزمالك

أعلن نادي الزمالك تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش"، ومدة غيابه المتوقعة.

وأصيب الونش أمام سموحة في الجولة الأولى من الدوري.

وتعرض اللاعب حسبما جاء عبر موقع النادي الرسمي لـ "قطع في وتر العضلة الخلفية".

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وأوضح الموقع مدة غياب اللاعب "يحتاج للتدخل الجراحي وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، فإن الجهاز الطبي للزمالك تواصل مع أكثر من طبيب لمعرفة الأنسب فيهم لإجراء العملية، والأقرب سيكون في إنجلترا مع الطبيب المتخصص في إصابات مشابهة والذي كان مشرفا على علاج محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر.

وكان الونش تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز وتم استبداله على إثرها.

وكان الونش انتظم في مران الزمالك قبل عدة أيام عقب شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

محمود حمدي الونش الزمالك في الدوري
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