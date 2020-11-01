في الجول يكشف – الونش لا يشعر بألم في الركبة.. وفرصه قائمة ضد الرجاء

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - الونش

لا يشعر محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بألم في موضع إصابته في الركبة، بعد مشاركته في تدريبات الأبيض بشكل جزئي اليوم الأحد.

وعلم FilGoal.com، أن الونش سيدخل تدريبات الزمالك بشكل جزئي غدا الإثنين، وفي حال الاطمئنان عليه من الناحية الطبية سيواصل المران، ما سيقوي فرصه في المشاركة ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء.

ومن وجهة النظر الطبية، تصبح فرصة الونش في المشاركة ضد الرجاء قائمة، في حال استمرار عدم شعوره بالألم في تدريبات الغد وبعد غد، خاصة في ظل غياب الورم على الركبة والرشح.

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وتعرض الونش لإصابة في الركبة في مواجهة الإسماعيلي في الدوري، والتي فاز بها الزمالك 3-1.

صاحب الـ 25 عاما لعب 36 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

وفاز الزمالك ذهابا على الرجاء 1-0 في الدار البيضاء، قبل لقاء العودة الذي سيحدد من يقابل الأهلي في نهائي البطولة.

الزمالك الرجاء محمود حمدي الونش في إفريقيا
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