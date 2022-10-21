في الجول يكشف كواليس عودة محمود عاشور للقائمة الدولية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تواجد محمود عاشور ضمن القائمة النهائية لحكام النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وضمت القائمة حكم الساحة: محمد عادل والحكم المساعد سمير جمال، كما ضمت محمود عاشور وأحمد الغندور بين حكام الـ "VAR".

تواجد محمود عاشور ضمن قائمة حكام كأس أمم إفريقيا للمحليين يعني عودته للقائمة الدولية رغم استبعاده في وقت سابق من القائمة الدولية التي أرسلها الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ما هي القصة؟

بدأت القصة باستبعاد اسم محمود عاشور من القائمة الدولية التي أرسلها الاتحاد المصري إلى فيفا بسبب تخطي الحكم سن الـ 45 عاما. (طالع التفاصيل)

مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري قال في وقت سابق: "بما أن هناك عدد من الحكام سيبلغون 45 عاما وهو السن القانوني الذي حدده فيفا للتقاعد، فإنه سيكون لدينا أماكن متاحة في الموسم المقبل وسيكون لدينا فرصة لمشاهدة العديد من الحكام وكيف يؤدون قبل ترشيحهم".

وأضاف "التغييرات التي أوصت بها فيفا والتي سوف ينشرها فيفا في نوفمبر المقبل ستكون فقط بعمل تغييرات محدودة في الحكام الذين يبلغون 45 سنة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود عاشور أرسل خطابا إلى باتريك جراف مدير إدارة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم يتظلم من قرار استبعاده من القائمة الدولي بسبب تخطيه عمر الـ 45 عاما.

كما تواصل عاشور مع أحد مسؤولي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن قرار اتحاد الكرة.

فيفا بدوره استفسر من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قرار استبعاد عاشور من القائمة الدولية خاصة أن لوائحه تمنحه حق استدعاء الحكام الذين تخطى عمرهم 45 عاما حال جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وتلقى الاتحاد المصري خطابا رسميا يوم الخميس 20 أكتوبر من كاف، باستدعاء عاشور ضمن قائمة مكونة من 4 حكام لخوض معسكر تحضيري لمنافسات كأس أمم إفريقيا للمحلين ما يعني تواجده ضمن القائمة الدولية. (طالع التفاصيل)

رد اتحاد الكرة

أوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "استبعدنا محمود عاشور من القائمة الدولية بسبب تخطيه الـ 45 عاما ولكن تلقينا خطابا بشأن استدعائه للمشاركة في معسكر تحضيري لكأس أمم إفريقيا للمحليين".

وعن دخول عاشور بدلا من أحد الأسماء المتواجدة بالقائمة الدولية قال: "الأمر يرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم، علينا ألا نستبق الأحداث. الأمر خارج إرادتنا".

وسيقيم كاف معسكرا في القاهرة خلال أيام 17 و18 و19 من شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا للمحليين.

ومن المقرر أن تستضيف الجزائر النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا للمحليين.

واستضافت الكاميرون النسخة الأخيرة من البطولة التي توج بها منتخب المغرب على حساب مالي بهدفين دون رد.

ويحمل المنتخب المغربي لقب النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا للمحليين.