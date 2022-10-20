كاف يستدعي 4 حكام مصريين استعدادا لكأس أمم إفريقيا للمحليين
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 12:04
كتب : محمد عبد العظيم
استدعت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 4 حكام مصريين استعدادا لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.
وأعلن كاف عن استدعاء محمد عادل (حكم ساحة) ومحمود عاشور وأحمد الغندور (تقنية الفيديو) وسمير جمال (حكم مساعد).
وسيقيم كاف معسكرا في القاهرة خلال أيام 17 و18 و19 من شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمنافسات البطولة.
ومن المقرر أن تستضيف الجزائر النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا للمحليين.
واستضافت الكاميرون النسخة الأخيرة من البطولة التي توج بها منتخب المغرب على حساب مالي بهدفين دون رد.
ويحمل المنتخب المغربي لقب النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا للمحليين.
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