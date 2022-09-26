اتحاد الكرة يكشف عن القائمة الدولية لـ الحكام المصريين.. وتواجد العنصر النسائي

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 11:15

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القائمة الدولية للحكام والتي تم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وشهدت القائمة تواجد الثنائي شاهندة المغربي ونورا سمير ضمن قائمة حكام الساحة.

بينما غاب عن القائمة الثنائي محمود عاشور ومحمد الصباحي، وكان الثنائي مرشح لقائمة حكام الفيديو الدولية.

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وجاءت القائمة الدولية للحكام المصريين كالآتي:

حكام الساحة:

- إبراهيم نور الدين

- محمد عادل

- محمود البنا

- أمين عمر

- محمد معروف

- أحمد الغندور

- محمود ناجي

- شاهندة المغربي

- نورا سمير

الحكام المساعدون:

- محمود أبو الرجال

- أحمد حسام طه

- سمير جمال

- يوسف البساطي

- أحمد توفيق طلب

- سامي هلهل

- هاني عبد الفتاح

- يارا عاطف

- منى عطا الله

- جمالات أحمد

- مي حسن

حكام الفيديو:

- محمود أبو الرجال

- طارق مجدي

- وائل فرحان

- حسام عزب

- عمرو عبد الرحيم

- محمود الدسوقي

الكرة الشاطئية:

- هاني العراقي

- أحمد نوفل

- وائل شعبان

- إبراهيم محجوب

كرة الصالات:

- محمد حسن

- عاطف حسين

- أحمد جمال

- مبروك نبيل

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