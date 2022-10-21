ريمونتادا في +90 تقود وفاق سطيف لاستعادة الانتصارات تحت قيادة البدري

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

وفاق سطيف

قلب وفاق سطيف بقيادة مدربه حسام البدري تأخره في الدقائق الأخيرة لفوز قاتل في +90 على حساب شبيبة القبائل في قمة الجولة التاسعة من الدوري الجزائري.

واستعاد وفاق سطيف الانتصارات من جديد بعد 3 جولات خسر خلالها مرتين وتعادل في 1.

المباراة التي أقيمت على ملعب الأول من نوفمبر بمدينة تيزي أوزو انتهت بنتيجة 3-2.

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وتقدم الشبيبة بهدف في الدقيقة 35 عن طريق شمس الدين حراق.

وفي الدقيقة 65 سجل جودوين التعادل لوفاق سطيف.

وقبل 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للقاء، سجل الحسين مواقي هدف تقدم شبيبة القبائل لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل غيلاس قناوي هدف التعادل لكتيبة البدري.

وخطف لاعبو سطيف فوزا قاتلا في +95 عن طريق العربي ثابتي.

الفوز رفع رصيد وفاق سطيف إلى 11 نقطة من 7 مباريات.

بينما تكبد شبيبة القبائل الهزيمة الرابعة من 6 مباريات.

وقرر حسام البدري المدير الفني لـ وفاق سطيف الرحيل عن قيادة الفريق بسبب سوء الأوضاع المحيطة بالنادي منذ عدة أيام. (طالع التفاصيل)

لكن عبد الحميد سرار رئيس وفاق سطيف تمسك ببقاء حسام البدري مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وفاق سطيف حسام البدري - وفاق سطيف الدوري الجزائري
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