حسام البدري يعتزم الرحيل عن وفاق سطيف

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

حسام البدري مدربا لـ وفاق سطيف

قرر حسام البدري المدير الفني لـ وفاق سطيف الرحيل عن قيادة الفريق بسبب سوء الأوضاع المحيطة بالنادي.

وأعلن حسام البدري في بيان مرسل للصحفيين أنه يعتزم التخلي عن القيادة الفنية لـ وفاق سطيف خلال الفترة المقبلة.

وأصدر البدري بيانا عقب اجتماعه مع مجلس إدارة النادي اليوم ومصارحتهم بصعوبة الموقف نتيجة هذه العراقيل والتي تخطت كل الحدود وأصبحت عائقًا في طريق إعادة تكوين الفريق وتلبيه طموحات الجماهير. وهو ما اعترف به مجلس الادارة في بيانه الرسمي أمس.

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وجاء بيان حسام البدري كالآتي:

"اعتزم الرحيل عن وفاق سطيف بسبب استمرار سوء الأوضاع المتمثلة في عدم تدابير الموارد المالية اللازمة وحدوث أزمات عديدة للاعبين بعد تأخر مستحقاتهم المالية منذ انضمامهم للفريق في بداية الموسم، وعدم تحقيق التدعيمات الفنية الكافيه.

الوعود التي حصلت عليها الفترة الماضية لحل هذه المشكلات لم تكن علي أرض الواقع بالشكل المطلوب والكافي، مؤكدًا أن طاقة اللاعبين نفذت رغم محاولته لحلها وتعامله معها لتحقيق أقل الأضرار الفنية وأيضا محاولات الإدارة كثيرا وفي كل الاتجاهات لإيجاد شركات لرعاية الفريق وإنقاذ الموقف الصعب الذي يهدد الاستقرار الفني.

كنت أمينا مع الإدارة في الاجتماع وأبلغتهم برغبتي الجاده في الرحيل بعد عرض كل الأسباب التي تعلمها الجماهير ومحبي ومسئولين النادي مؤكدا أنه اجتهد وضحي بكل الأمور الممكنه من أجل إرضاء جماهير النادي وتحقيق كل طموحاتهم معبرا عن امتنانه الكبير لكل هذه الجماهير علي مساندته بعد تأكدها من حجم المجهود الذي يبذله مع طاقمه الفني خلال الفترة الماضية وتفهمهم لكل الظروف القياسية والصعبة والتي تهدد أي عمل.

الأمر برمته علي طاولته مجلس الإدارة قبل انتهاء المهلة الأخيرة والمحددة للرحيل عن النادي منتصف الشهر المقبل حتي يكون هناك وقت للإدارة لايجاد البديل مؤكدا انه اتخذ هذا الأمر من أجل إعلاء مصلحة الفريق ومن أجل الجماهير الوافية والتي تعشق فريقها بجنون".

ولم يحقق وفاق سطيف أي فوز خلال آخر 3 مباريات في الدوري الجزائري.

ويحتل وفاق سطيف المركز الـ11 في ترتيب جدول الدوري الجزائري بعد مرور 6 جولات.

وقاد البدري وفاق سطيف لهزيمتين وتعادلين وفوزين منذ تولي قيادة الفريق بداية الموسم.

وفاق سطيف حسام البدري
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