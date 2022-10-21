رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة

أعلن المتحدث الرسمي للاتحاد الإنجليزي أن البرازيلي دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا سيتواجد في مباراة الفريق المقبلة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض لاعب فيلا للطرد المباشر في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد احتكاك مع ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولام.

وكشف بيان المتحدث الرسمي أن اللاعب سيكون متاحا في المباراة المقبلة بعد طرد خاطئ عقب قرار لجنة تنظيمية مستقلة.

ويستضيف أستون فيلا في الجولة المقبلة فريق برينتفورد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، وسيحق اللاعب التواجد في المباراة.

وأبدى اللاعب اعتذاره لجماهير الفيلانز أمس عقب اللقاء قائلا: "جئت إلى هنا واعتذر عن البطاقة الحمراء، رغم أنني اعتقد أنها ليست طرد، لم أكن خائنا! لكن على أي حال أضرت بفريقي في لحظة مهمة! اعتذار للمشجعين والموظفين وفريق أستون فيلا".

I come here I apologized for the red card, even though I thought it was not for expulsion, I was not disloyal! but anyway I harmed my team at an important moment! apologies fans, staff and Aston villa F.C pic.twitter.com/ewi70J6nZf — Douglas Luiz (@dgoficial) October 20, 2022

المباراة انتهت بخسارة فيلا بنتيجة 3-0، وكلفت ستيفن جيرارد المدير الفني منصبه.

أعلن أستون فيلا تمديد تعاقده مع دوجلاس لويز لاعب الفريق بعقد طويل الأمد، الأسبوع الماضي. (طالع التفاصيل)

لاعب الوسط البالغ 24 عاما شارك الموسم الحالي في 11 مباراة سجل هدفين.