رغم الطرد.. دوجلاس لويز سيتواجد في مباراة أستون فيلا المقبلة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - أستون فيلا

أعلن المتحدث الرسمي للاتحاد الإنجليزي أن البرازيلي دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا سيتواجد في مباراة الفريق المقبلة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض لاعب فيلا للطرد المباشر في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد احتكاك مع ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولام.

وكشف بيان المتحدث الرسمي أن اللاعب سيكون متاحا في المباراة المقبلة بعد طرد خاطئ عقب قرار لجنة تنظيمية مستقلة.

ويستضيف أستون فيلا في الجولة المقبلة فريق برينتفورد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، وسيحق اللاعب التواجد في المباراة.

وأبدى اللاعب اعتذاره لجماهير الفيلانز أمس عقب اللقاء قائلا: "جئت إلى هنا واعتذر عن البطاقة الحمراء، رغم أنني اعتقد أنها ليست طرد، لم أكن خائنا! لكن على أي حال أضرت بفريقي في لحظة مهمة! اعتذار للمشجعين والموظفين وفريق أستون فيلا".

المباراة انتهت بخسارة فيلا بنتيجة 3-0، وكلفت ستيفن جيرارد المدير الفني منصبه.

أعلن أستون فيلا تمديد تعاقده مع دوجلاس لويز لاعب الفريق بعقد طويل الأمد، الأسبوع الماضي. (طالع التفاصيل)

لاعب الوسط البالغ 24 عاما شارك الموسم الحالي في 11 مباراة سجل هدفين.

دوجلاس لويز أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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