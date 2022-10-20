الراحل الخامس.. أستون فيلا يقيل جيرارد

أعلن أستون فيلا رسميا إقالة المدير الفني للفريق ستيفن جيرارد من منصبه اليوم الخميس.

ونشر موقع أستون فيلا الرسمي بيانا جاء فيه:

نود شكر ستيفن جيرارد على عمله والتزامه ونتمنى له الأفضل في المستقبل.

جاء ذلك عقب هزيمة أستون فيلا من فولام مساء اليوم الخميس في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بثلاثية دون رد.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط عقب مرور 11 مباراة.

ولم يفز استون فيلا سوى مرتين وتعادل ثلاث مرات وهُزم في ست لقاءت.

وسجل أستون فيلا سبعة أهداف واستقبل 16.

وقاد جيرارد أستون فيلا منتصف الموسم الماضي خلفا لدين سميث.

وخاض جيرارد إجمالا مع الفيلا 40 مباراة فاز في 13 وهُزم في 19 وتعادل 8 مرات.

وسجل أستون فيلا معه 49 هدفا واستقبل 52 آخرين.

وبذلك يكون جيرارد خامس الراحلين عن فريقه الموسم الجاري عقب إقالة توماس توخيل من تشيلسي وبرونو لاج من ولفرهامبتون وسكوت باركر من بورنموث.

في مقابل استقالة جراهام بوتر من منصبه في برايتون لتدريب تشيلسي.