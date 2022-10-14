وداعا أرسنال.. دوجلاس لويز يمدد تعاقده مع أستون فيلا

أعلن أستون فيلا تمديد تعاقده مع دوجلاس لويز لاعب الفريق بعقد طويل الأمد.

وكان عقد اللاعب صاحب الـ24 عامًا مع أستون فيلا ينتهي هذا الصيف.

وكان لويز محط أنظار أرسنال الذي أرسل له 3 عروضا بدأت في الصيف واستمرت حتى بعد إغلاق سوق الانتقالات من أجل يناير.

وبدأ لويز مسيرته مع فاسكو دا جاما البرازيلي ومنه انتقل لصفوف مانشستر سيتي وقضى فترة إعارة مع جيرونا الإسباني.

وانضم البرازيلي إلى أستون فيلا في 2019 وشارك منذ ذلك الحين في 107 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

ويمتلك لويز ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، كما خسر رفقة منتخب البرازيلي نهائي كوبا أمريكا 2021 لصالح الأرجنتين.

وشارك صاحب الـ24 عاما 9 مباريات الموسم الحالي ونجح في تسجيل هدفين.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ16 في ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 جولات.