أثليتك: عواقب مباراة توتنام لا تتوقف.. رونالدو يتدرب منفردا

كشف موقع "ذا أثليتك" عن عقوبة أخرى تواجه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في أعقاب تركه لملعب "أولد ترافورد" خلال مباراة توتنام هوتسبر.

وأعلن النادي استبعاد رونالدو من مباراة تشيلسي المقبلة يوم السبت في بيان رسمي.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن اللاعب سيتدرب منفردا جراء سلوكه الأخير، حيث يواصل المدرب إريك تين هاج فرض سيطرته على الوضع من ناحية الانضباط ويحظى بدعم النادي كاملا.

ماذا حدث؟

بدأ كل شيء في الصيف، حين تأخر رونالدو عن حضور الفترة التحضيرية، وسط أنباء تؤكد رغبته في الرحيل وبحثه عن فريق جديد.

وبعد انضمامه متأخرا إلى التحضيرات، لم يجد البرتغالي مكانه الأساسي محجوزا، وحتى الآن لعب 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولكن بينهم مشاركتين أساسيتين فقط، ليراكم 340 دقيقة لعب حتى الآن.

على الناحية الأخرى بدأ رونالدو جميع مباريات يونايتد الأربع في الدوري الأوروبي، وفي جميع المسابقات سجل هدفين وصنع هدفا.

واقعة ترك الملعب ليست الأولى من جانب النجم البالغ من العمر 37 عاما هذا الموسم، إذ شوهد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية أمام رايو فايكانو في شهر أغسطس الماضي.

هذه المرة التقطت الكاميرات النجم البرتغالي وهو يخرج صوب غرفة خلع الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة أمام توتنام والنتيجة تشير لتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فإن البرتغالي المخضرم قد غادر ملعب أولد ترافورد بأكمله، ولكن ذلك لم يمنع لاعبي يونايتد من الاحتفال في غرفة خلع الملابس.

وقال تين هاج عن ذلك: "أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، أعتقد أن هذا غير مقبول".

وأوضح "سوف أتعامل مع ذلك غدا وليس اليوم. نحن نحتفل الآن بهذا الانتصار".

واستعاد مانشستر يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.