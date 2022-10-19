دي بروين: هالاند اتخذ القرار الأمثل بالانضمام إلى سيتي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 17:24

كتب : FilGoal

هالاند أمام كريستال بالاس - مانشستر سيتي

يرى كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي أن إيرلينج هالاند اتخذ القرار الأمثل بالانضمام إلى الفريق السماوي الصيف الماضي.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 20 هدفا في 14 مباراة فقط مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أفهم لماذا يعتقد الناس إنه من الصعب تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي".

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وأضاف "أعتقد أن نادي مانشستر سيتي يمتلك فريقا رائعا، فنحن نصنع الكثير من الفرص لمهاجمينا، لذا فلو تواجد في الأماكن الصحيحة سيهز الشباك".

وعن انضمام هالاند لمانشستر سيتي، أوضح "أعتقد أن هالاند اتخذ قرارا جيدا جدا بالمجيء إلى هنا".

وأكمل "هالاند مهاجم رائع، لقد فعل ما يفعله معنا مع الفرق التي لعب في صفوفها من قبل".

الأرقام التهديفية المخيفة التي يحققها إرلينج حققها من قبل مع مولده النرويجي وسالزبورج النمساوي وبروسيا دورتموند الألماني ومنتخب النرويج.

هالاند يكشف أفضل شيء في أول شهرين له مع سيتي

وواصل النجم البلجيكي عن زميله الجديد "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي بدأ بها مع سيتي، لأن الكثير من الضغط كان ينتظره".

وأتم "هالاند هادئ للغاية بشأن الضغوط، وقد بدأ مسيرته معنا بطريقة مميزة، لقد سجل العديد من الأهداف، وساعدنا على الفوز بمباريات عديدة".

مانشستر سيتي لم يذق طعم الهزيمة هذا الموسم، قبل أن يسقط أمام ليفربول يوم الأحد الماضي في قمة الدوري الإنجليزي بهدف محمد صلاح.

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

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وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

إرلينج سجل 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

إرلينج هالاند كيفن دي بروين مانشستر سيتي
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