رقم مميز ينتظر صلاح أمام وست هام

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه وست هام يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل محمد صلاح في مرمى وست هام مساء الأربعاء، فسيصبح ثاني أفضل هداف للحمر على ملعب أنفيلد.

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الهدف المنتظر من قائد منتخب مصر سيكون رقم 70 له بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد.

صلاح يتساوى حاليا مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الذي سجل 69 هدفًا على أرضه وسيضعه في المركز الثاني خلف روبي فاولر الذي سجل 85 هدفًا في أنفيلد.

لو سجل صلاح أول أهداف المباراة، فسيكون هدف ليفربول رقم 100 أمام وست هام في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويتطلع محمد صلاح لهدفه العاشر هذا الموسم، ليعزز تصدره لقائمة هدافي فريقه.

وليقترب بليفربول أكثر من فرق المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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