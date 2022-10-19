رقم مميز ينتظر صلاح أمام وست هام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه وست هام يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل محمد صلاح في مرمى وست هام مساء الأربعاء، فسيصبح ثاني أفضل هداف للحمر على ملعب أنفيلد.

الهدف المنتظر من قائد منتخب مصر سيكون رقم 70 له بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد.

صلاح يتساوى حاليا مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الذي سجل 69 هدفًا على أرضه وسيضعه في المركز الثاني خلف روبي فاولر الذي سجل 85 هدفًا في أنفيلد.

لو سجل صلاح أول أهداف المباراة، فسيكون هدف ليفربول رقم 100 أمام وست هام في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا فعل صلاح أمام وست هام من قبل

ويتطلع محمد صلاح لهدفه العاشر هذا الموسم، ليعزز تصدره لقائمة هدافي فريقه.

وليقترب بليفربول أكثر من فرق المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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