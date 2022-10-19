ماذا فعل صلاح أمام وست هام من قبل

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد سيتحدى محمد صلاح نجم ليفربول فريق وست هام يونايتد للمرة الـ11 في مشواره الكروي.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

النادي اللندني يعتبر أحد المنافسين المفضلين بالنسبة لأيقونة مصر وليفربول.

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لم لا ووست هام هو ثاني أكثر فريق سجل محمد صلاح في شباكه برصيد 9 أهداف، مثل مانشستر سيتي وواتفورد، بينما هز شباك مانشستر يونايتد بـ10 أهداف.

أما في الدوري الإنجليزي فوست هام هو أكثر الفرق التي هز قائد منتخب مصر شباكها رفقة واتفورد.

في 10 مواجهات سابقة لـ محمد صلاح ضد فريق المدرب ديفيد مويس، فاز 8 مرات وخسر مباراة وحيدة.

في المواجهات الـ10 لـ محمد صلاح ضد وست هام هز الشباك 9 مرات، وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

في الموسم قبل الماضي أحرز 3 أهداف في مرمى وست هام، وفي لقاء الدور الأول من الموسم الماضي أرسل تمريرة حاسمة لترينت ألكسندر أرنولد.

يتطلع محمد صلاح لهدفه العاشر هذا الموسم، ليعزز تصدره لقائمة هدافي فريقه.

وليقترب بليفربول أكثر من فرق المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد
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