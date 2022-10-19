ماذا فعل صلاح أمام وست هام من قبل

مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد سيتحدى محمد صلاح نجم ليفربول فريق وست هام يونايتد للمرة الـ11 في مشواره الكروي.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

النادي اللندني يعتبر أحد المنافسين المفضلين بالنسبة لأيقونة مصر وليفربول.

لم لا ووست هام هو ثاني أكثر فريق سجل محمد صلاح في شباكه برصيد 9 أهداف، مثل مانشستر سيتي وواتفورد، بينما هز شباك مانشستر يونايتد بـ10 أهداف.

أما في الدوري الإنجليزي فوست هام هو أكثر الفرق التي هز قائد منتخب مصر شباكها رفقة واتفورد.

في 10 مواجهات سابقة لـ محمد صلاح ضد فريق المدرب ديفيد مويس، فاز 8 مرات وخسر مباراة وحيدة.

𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒆𝒏𝒕 🙌⚽️@MoSalah's incredible counter-attack strike against West Ham has been nominated for the @PremierLeague Goal of the Month award 👏 pic.twitter.com/Cbz4AGdrtl — Liverpool FC (@LFC) February 5, 2021

في المواجهات الـ10 لـ محمد صلاح ضد وست هام هز الشباك 9 مرات، وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

THAT @MoSalah and Sadio Mane run. 😍😱 One year ago today... 🌪 pic.twitter.com/wWcbMJQV1r — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2018

في الموسم قبل الماضي أحرز 3 أهداف في مرمى وست هام، وفي لقاء الدور الأول من الموسم الماضي أرسل تمريرة حاسمة لترينت ألكسندر أرنولد.

That build-up 😍 How @MoSalah opened his account for the season against the Hammers...#WHULIV pic.twitter.com/jwz7PKxbYt — Liverpool FC (@LFC) February 4, 2019

يتطلع محمد صلاح لهدفه العاشر هذا الموسم، ليعزز تصدره لقائمة هدافي فريقه.

وليقترب بليفربول أكثر من فرق المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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