مدرب تشيلسي ينفي التفكير في قطع إعارة لاعبه

نفى جراهام بوتر مدرب تشيلسي نية ناديه في قطع إعارة دينيس زكريا وإعادته لناديه يوفنتوس.

قبل أيام، ذكرت تقارير إيطالية أن نادي تشيلسي يدرس قطع إعارة زكريا في يناير المقبل.

وقال بوتر عن دينيس زكريا: "لم يتم اتخاذ قرار بشأن زكريا. دينيس يتدرب بشكل جيد، وعلى استعداد لمساعدة الفريق".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "لا يوجد حديث عن أي شيء. إنه عضو مهم في الفريق، لقد كان صبورا وينتظر فرصته".

ويبدو أن دينيس زكريا الوافد الجديد في تشيلسي عاقد العزم على إثبات جدارته داخل جدران ستامفورد بريدج.

وانضم دينيس زكريا إلى تشيلسي قادما من يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال زكريا في تصريحات لـ "ذا أثليتك" قبل أيام: "انضممت إلى ناد كبير، إذا لم أفعل شيئا جيدا، لن يكون لدي فرصة للبقاء يجب أن أكون جيدا بشكل كافٍ".

وأضاف "أنا هنا لأثبت أنني استحق أن أكون هنا، وأنني لاعب جيد ويمكنني مساعدة الفريق. سنرى ما سيحدث في النهاية".

وتابع "آمل فقط الأفضل ليوفنتوس، ويفوزوا بلقب الدوري الإيطالي. يوفنتوس ناد كبير مثل تشيلسي".

وأردف "تعلمت الكثير هناك، ولا يسعني سوى أن أكون ممتنا لذلك لأنهم منحوني الكثير من الفرص".

وواصل "لم يكن حلاً سهلاً مغادرة يوفنتوس ولكن في النهاية، أنا لاعب ، وأحتاج أيضًا إلى هذا التحدي لأكون أفضل".

وأتم "تحد دوري وآخر ولغة مختلفة ليس سهلا تماما، لكنني أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك".

وكان دينيس زكريا انتقل إلى يوفنتوس في شهر يناير الماضي قادما من بروسيا مونشنجلادباخ مقابل 8.5 مليون يورو.

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

ولم يظهر صاحب الـ26 عاما مع تشيلسي حتى الآن في أي مباراة بعد الانتقال هذا الصيف.

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