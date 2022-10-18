دور الـ16 خلال كأس العالم.. الكشف عن مواعيد كأس الرابطة حتى ربع النهائي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أعلنت رابطة الأندية مواعيد ثلاثة أدوار من نسخة كأس الرابطة لموسم 2022-2023.

وكشفت الرابطة في وقت سابق عن جدول مباريات الدوري حتى الجولة 29.

ومن المنتظر أن تُلعب ثلاث جولات من الدوري المصري خلال فترة كأس العالم.

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وهو ما سيحدث مع الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة أيضا.

وسيقام الدور التمهيدي من كأس الرابطة يوم السبت 19 نوفمبر.

ويُلعب الدور ثمن النهائي خلال أيام 25 و26 و27 نوفمبر.

وتقرر إقامة مباريات ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس.

يذكر أن فيوتشر فاز بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطة على حساب غزل المحلة.

كأس الرابطة
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