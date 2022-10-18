دور الـ16 خلال كأس العالم.. الكشف عن مواعيد كأس الرابطة حتى ربع النهائي

أعلنت رابطة الأندية مواعيد ثلاثة أدوار من نسخة كأس الرابطة لموسم 2022-2023.

وكشفت الرابطة في وقت سابق عن جدول مباريات الدوري حتى الجولة 29.

ومن المنتظر أن تُلعب ثلاث جولات من الدوري المصري خلال فترة كأس العالم.

وهو ما سيحدث مع الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة أيضا.

وسيقام الدور التمهيدي من كأس الرابطة يوم السبت 19 نوفمبر.

ويُلعب الدور ثمن النهائي خلال أيام 25 و26 و27 نوفمبر.

وتقرر إقامة مباريات ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس.

يذكر أن فيوتشر فاز بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطة على حساب غزل المحلة.