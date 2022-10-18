3 جولات في كأس العالم.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 03:16

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية جدول مباريات أول 29 جولة من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

ومن المنتظر أن تبدأ مباريات الجولة الأولى من الدوري اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر.

وتقرر لعب ثلاث جولات من الدوري خلال فترة توقف كأس العالم.

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وهم الجولات الخامسة (من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر) والسادسة (من 6 ديسمبر إلى 8 ديسمبر) والسابعة (من 14 ديسمبر إلى 16 ديسمبر)

وسيتم يتم تحديد مواعيد المباريات المخصصة للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الدور الثاني في وقت لاحق حسب إعلان الرابطة.

وأعلنت الرابطة أن إعلان باقي جدول المباريات سيتم بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎المحترف_لكرة_القدم 22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الأولى الثلاثاء 18 أكتوبر الاتحاد السكندري 03:00 مساء فاركو 05:00 مساء أسوان سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي 07:00 مساء المصري t الأربعاء 19 أكتوبر بيراميدز 05:00 الأهلي 05:00 مساء إنبي سموحة 07:00 مساء لمقاولو الإسماعيلي الزمالك الحميس 20 أكتوبر غزل المحلة 03:00 مساء فيوتشر 05:00 مساع المقاولون العرب طلائع الجيش 07:00 مساء حرس الحدود الداخلية Results Better Game.. Better IKXXx‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الثانية الأحد أكتوبر المصري 03:00 مساء 05:00 مساء بيراميدز الزمالك أسوان 07:00 مساء سيراميكا كليوباترا الأهلي الاثنين 24 أكتوبر 03:00 مساء الإسماعيلي الداخلية 05:00 مساء غزل المحلة المقاولون العرب 07:00 مساء السلام الاتحاد السكندري فيوتشر الثلاثاء 25 أكتوبر البنك الأهلي 05:00 مساء إنبي 07:00 مساء ازالرياضة سموحة طلائع الجيش الأربعاء 26 أكتوبر حرس الددود 05:00 مساء الإسكندر فاركو $5 Results Better Game. Better 1IKXXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الثالثة الخميس 3 نوفمبر غزل المحلة 03:00 مساء إنبي أسوان 05:00 مساء فاركو 07:00 مساء المصري المقاولون العرب نوفمبر الجمعة 03:00 مساء سيراميكا كيلوباترا طلائع الجيش الأهلي 05:00 مساء البنك الأهلي 07:00 مساء الاتحاد السكندري الداخلية نوفمبر السبت سموحة 05:00 مساء ستاد حرس الحدود الأحد فيوتشر نوفمبر 05:00 مساء سماعيليه بيراميدز 07:00 مساء القاهرة الإسماعيلي الزمالك Results Better Game. Better IIKXXXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الرابعة الأثنين 7 نوفمبر الداخلية 05:00 مساء المحلة المصري غزل المحلة 07:00 مساء ستا نوفمبر الجيش الثلاثاء المقاولون العرب 03:00 مساء حرس الددود 05:00 مساء سموحة الاتحاد السكندري 07:00 مساء سيراميكا كيلوباترا الأهلي نوفمبر الأربعا الإسماعيلي 05:00 مساء ادالإسکندر 07:00 مساء الزمالك فاركو د ربعه 23 نوفمبر أسوان 05:00 مساء البنك الأهلي :50مساء مساء الجوى فيوتشر بيراميدز Results Better Game. Better IIKXXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الخامسة الأربعاء 30 نوفمبر بيراميدز 02:45 مساء الادود إنبي الحدود 02:45 مساء غزل المحلة 07:00 مساء الأهلي الاتحاد السكندري ديسمبر الخميس فاركو 02:45 مساء فيوتشر 02:45 مساء أسوان المصري الداخلية 07:00 مساء ستاد الزمالك ديسمبر الجمعة سموحة 02:45 مساء مساء سيراميكا كيلوباترا طلائع الجيش 07:00 مساء الإسماعيلي المقاولون العرب الأهلي Results Better Game. Better IKXXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة الثلاثاء ديسمبر البنك الأهلي 02:45 مساء المصري ديسمبر الأربعاء المقاولون العرب 02:45 مساء الداخلية 02:45 مساء بيراميدز الأهلي 05:00 مساع فاركو الزمالك غزل المحلة 1 07:00 ستاد ه مساء طلائع الجيش ديسمبر الخميس حرس الددود 02:45 مساء أسوان مساء إنبي سموحة 回 05:00 مساء السلاه الاتحاد السكندري الإسماعيلي 07:00 مساء فيوتشر سيراميكا كليوباترا Results Better Game. Better 1IKXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة السابعة الأربعاء 14 ديسمبر طلائع الجيش 2:45 مساء غزل المحلة

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎المحرفلكرة_القدم 22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الثامنة الاثنين 19 ديسمبر الداخلية 02:45 مساء الاتحاد السكندري مساء سيراميكا كيلوباترا غزل المحلة 05:00 مساء سموحة أسوان 07:00 مساء فيوتشر بيراميدز الثلاثاء 20 ديسمبر 02:45 مساء 05:00 مساء ازالرياضة الإسماعيلي البنك الأهلي الأهلي الحدود إنبي طلائع الجيش 05:00 مساء 07:00 مساء فاركو الزمالك t ربعاء 21 ديسمبر المقاولون العرب 05:00 مساء المصري Results Better Game. Better 1KXXXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎المحترفلكر_القدم 22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة التاسعة الجمعة 23 ديسمبر سيراميكا كيلوباترا 05:00 مساء بيراميدز 07:00 مساء الاتحاد السكندري الداخلية السبت 24 ديسمبر إنبي 02:45 مساء أسوان 05:00 مساء 05:00 مساء فاركو البنك الأهلي طلائع الجيش غزل المحلة حرس الحدود 07:00 مساء السلام فيوتشر الأحد 25 ديسمبر المصري 02:45 مساء الجيش الزمالك 05:00 مساء الإسماعيلي سموحة 07:00 مساع المقاولون العرب الأهلي Results Better Game.. Better IKXXXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة العاشرة الثلاثاء 27 ديسمبر الاتحاد السكندري 05:00 مساء بيراميدز الأربعاء 28 ديسمبر الداخلية 02:45 مساء ادبتروسبور 05:00 مساء حرس الددود إنبي طلائع الجيش فيوتشر 05:00 مساء الأهلي 07:00 مساء فاركو سيراميكا كيلوباترا الخميس 29 ديسمبر أسوان 05:00 مساع الإسماعيلي مسء العامرة المصري الزمالك الجمعة 30 ديسمبر غزل المحلة 05:00 مساء المقاولون العرب 07:00 مساء سموحة البنك الأهلي Results Better Game. Better IKXXXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎المحرفاكرة_القدم 22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الحادية عشر يناير الاثنين الزمالك 02:45 مساء المصري 02:45 مساء أسوان 7:00 مساء إنبي بيراميدز 07:00 مساء الداخلية الاتحاد السكندري الأهلي يناير الثلاثاء 02:45 مساء سيراميكا كيلوباترا البنك الأهلي 05:00 مساء غزل حرس الحدود 05:00 مساء سموحة الإسماعيلي المقاولون العرب 07:00 مساء فيوتشر اف سي طلائع الجيش 05:00 مساء ادالإسكندري فاركو Û Results Better Game.. Better TIKXXXXX‎'‎‎

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May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الرابعة عشر الأربعاء 18 يناير الداخلية 02:45 مساء 05:00 مساء حرس الحدود الإسماعيلي فيوتشر طلائع الجيش 07:00 مساء الخميس 19 يناير أسوان 02:45 مساء 05:00 مساء الاتحاد السكندري فاركو المقاولون العرب البنك الأهلي بيراميدز 07:00 مساء الجمعة غزل المحلة 05:00 مساء سموحة 07:00 مساء المصري سيراميكا كليوباترا السبت 21 يناير الأهلي 07:00 مساء لفامرة الزمالك Results Better Game. Better KXXX‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة الخامسة عشر الأحد 22 يناير المقاولون العرب 05:00 مساء الداخلية الاثنين 23 02:45 مساء فاركو 02:45 مساء د الإسماعيلي طلائع الجيش أسوان 05:00 مساء حرس الحدود سيراميكا كليوباترا 07:00 مساء ستاح الاتحاد السكندري ☬ الثلاثاء 24 يناير المصري 02:45 مساء الزمالك فيوتشر 05:00 مساء المحلة غزل المحلة 07:00 مساء بيراميدز البنك الأهلي 07:00 مساء سموحة الأهلي Results Better Game. Better KXXXXI‎'‎‎

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎22 23 الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة عشر الجمعة 27 يناير 02:45 مساء طلائع الجيش الداخلية أسوان 05:00 مساء سماعيل) الاتحاد السكندي 07:00 مساء المقاولو الإسماعيلي المقاولون العرب 28 يناير فاركو 05:00 مساء المصري الأحد 29 يناير سموحة 02:45 مساء سيراميكا كيلوباترا 05:00 مساء الأهلي 05:00 مساء بيراميدز فيوتشر حرس الحدود 07:00 مساء الزمالك الإثنين 30 غزل المحلة 05:00 مساء البنك الأهلي Results Better Game. Better IIKXXXXX‎'‎‎

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