3 جولات في كأس العالم.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 03:16
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية جدول مباريات أول 29 جولة من الدوري المصري لموسم 2022-2023.
ومن المنتظر أن تبدأ مباريات الجولة الأولى من الدوري اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر.
وتقرر لعب ثلاث جولات من الدوري خلال فترة توقف كأس العالم.
وهم الجولات الخامسة (من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر) والسادسة (من 6 ديسمبر إلى 8 ديسمبر) والسابعة (من 14 ديسمبر إلى 16 ديسمبر)
وسيتم يتم تحديد مواعيد المباريات المخصصة للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الدور الثاني في وقت لاحق حسب إعلان الرابطة.
وأعلنت الرابطة أن إعلان باقي جدول المباريات سيتم بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.
وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:
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