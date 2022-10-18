5 أيام مشتركة بينهما.. مواعيد مباريات الدوري المصري وقت كأس العالم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 13:48

كتب : FilGoal

كأس العالم - الدوري المصري

تتزامن 3 جولات من الدوري المصري في الموسم الجديد مع أحداث كأس العالم الذي يقام في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر العام الجاري.

وهم الجولات: الخامسة (من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر) والسادسة (من 6 ديسمبر إلى 8 ديسمبر) والسابعة (من 14 ديسمبر إلى 16 ديسمبر).

دعنا نتعرف على المباريات المشتركة بين البطولتين:

الجولة الخامسة من الدوري المصري سيقابلها الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم.

اليوم الأول من الجولة الخامسة - الأربعاء 30 نوفمبر

حرس الحدود x بيراميدز - 3 إلا ربع

البنك الأهلي x إنبي - 3 إلا ربع

الاتحاد السكندري x غزل المحلة - 7 مساء

كأس العالم - الأربعاء 30 نوفمبر

تونس x فرنسا - 5 مساء

أستراليا x والدنمارك - 5 مساء

بولندا x الأرجنتين - 9 مساء

السعودية x المكسيك - 9 مساء

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اليوم الثاني من الجولة الخامسة - الخميس 1 ديسمبر

أسوان x فاركو - 3 إلا ربع

الداخلية x فيوتشر - 3 إلا ربع

الزمالك x المصري - 7 مساء

كأس العالم - الخميس 1 ديسمبر

كرواتيا x بلجيكا - 5 مساء

كندا x المغرب - 5 مساء

اليابان x إسبانيا - 9 مساء

كوستاريكا x ألمانيا - 9 مساء

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اليوم الثالث من الجولة الخامسة - الجمعة 2 ديسمبر

الإسماعيلي x سموحة - 3 إلا ربع

المقاولون العرب x سيراميكا كليوباترا - 3 إلا ربع

الأهلي x طلائع الجيش - 7 مساء

كأس العالم - الجمعة 2 ديسمبر

جنوب كوريا x البرتغال - 5 مساء

غانا x أوروجواي - 5 مساء

صربيا x سويسرا - 9 مساء

الكاميرون x البرازيل - 9 مساء

الجولة السادسة من الدوري المصري سيقابلها دور الـ16 من كأس العالم.

اليوم الأول من الجولة السادسة - الثلاثاء 6 ديسمبر: المصري والبنك الأهلي – 3 إلا ربع.

كأس العالم - الثلاثاء 6 ديسمبر: مباراتان في دور الـ16 واحدة في الخامسة مساء والآخرى 9 مساء.

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اليوم الثاني من الجولة السادسة - الأربعاء 7 ديسمبر

بيراميدزx المقاولون العرب - 3 إلا ربع

فاركو x الداخلية - 3 إلا ربع

غزل المحلة x الأهلي - 5 مساء

طلائع الجيش x الزمالك - 7 مساء

لا تتزامن مع مباريات في كأس العالم

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اليوم الثالث من الجولة السادسة - الخميس 8 ديسمبر

إنبي x حرس الحدود - 3 إلا ربع

سموحة x أسوان - 3 إلا ربع

فيوتشر x الاتحاد السكندري - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا x الإسماعيلي - 7 مساء

لا تتزامن مع مباريات في كأس العالم

الجولة السابعة من الدوري ستتزامن مع مباراة لـ نصف نهائي كأس العالم.

اليوم الأول من الجولة السابعة الأربعاء - 14 ديسمبر: غزل المحلة وطلائع الجيش - 3 إلا ربع مساء

كأس العالم - 14 ديسمبر: مباراة نصف نهائي في الساعة 9 مساء.

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اليوم الثاني من الجولة السابعة الخميس - 15 ديسمبر

أسوان x سيراميكا كليوباترا - 3 إلا ربع

الداخلية x سموحة - 5 مساء

الاتحاد السكندري x فاركو - 5 مساء

المقاولون العرب x إنبي - 7 مساء

لا تتزامن مع مباريات كأس العالم

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اليوم الثالث من الجولة السابعة - الجمعة 16 ديسمبر

الإسماعيلي x بيراميدز - 3 إلا ربع

حرس الحدود x المصري - 3 إلا ربع

البنك الأهلي x الزمالك - 5 مساء

الأهلي x فيوتشر - 7 مساء

لا تتزامن مع مباريات كأس العالم

ولن تلعب أي مباريات آخرى في الدوري المصري تزامنا مع كأس العالم، إذ تبدأ الجولة الثامنة في 19 ديسمبر بينما نهائي المونديال سيقام قبلها بيومٍ.

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