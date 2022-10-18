قرعة الكونفدرالية - مباريات قوية ومواجهة عربية وحيدة في الدور التمهيدي الإضافي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 12:49

كتب : Filgoal Team

كأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الإضافي من الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية للأندية العربية، وكذلك لفريقي فيوتشر وبيراميدز.

وتأهل بيراميدز لتلك المرحلة على حساب هلال الساحل السوداني، بينما تأهل فيوتشر على حساب كالون السيراليوني.

وشمل الدور التمهيدي الإضافية من قرعة الكونفدرالية 16 فريقا متأهلين من الدور التمهيدي الثاني بجانب 16 فريقا لم ينجحوا في التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. (

أخبار متعلقة:
بمشاركة فيوتشر وبيراميدز.. كاف يحدد معايير قرعة الكونفدرالية للدور التمهيدي الإضافي فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية كاف يعلن موعد إقامة قرعة الدور التمهيدي الإضافي من الكونفدرالية الكونفدرالية - قبل مواجهة الإياب ضد عزام.. الأخضر الليبي يشكو من مادة مخدرة مفتعلة

طالع التفاصيل)

وقُسمت الأندية 32 إلى 4 مجموعات، وجاءت معايير القرعة قبل إقامتها:

    • تجرى القرعة بين الفرق الأعلى تصنيفا القادمة من دوري أبطال إفريقيا في الوعاء 1 مع الفرق أصحاب التصنيف الأقل في الكونفدرالية المتواجدين في الوعاء 2.
    • تجرى القرعة بين الفرق الأقل تصنيفا القادمة من دوري أبطال إفريقيا في الوعاء 3 مع الفرق أصحاب التصنيف الأعلى في الكونفدرالية المتواجدين في الوعاء 4.

وستقام مواجهات الذهاب في الثاني من نوفمبر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في التاسع من نفس الشهر.

وجاءت نتيجة قرعة الدور التمهيدي الإضافي كالأتي:

كاديوجو البوركينابي × ليبوبو الكونغولي

رويال ليوباردز من إيستواتني × ريال دو باماكو المالي

مازيمبي الكونغولي × رويال إيه أم الجنوب إفريقي

بريميرو دي أوجوستو الأنجولي × فيوتشر

أسيك ميموزا الإيفواري × سبورتنج جانجوا الإيفواري

دجوليبا المالي × الجيش الملكي المغربي

الأهلي طرابلس الليبي × مارمو جالنتس الجنوب إفريقي

أساكو دوجارا التوجولي × الصفاقسي التونسي

يانج أفريكانز التنزاني × الإفريقي التونسي

فلامبو دو سنتر البوروندي × موتيما بيميبي الكونغولي

ريفرز يونايتد النيجيري × النصر الليبي

الاتحاد المنستيري التونسي × نهضة بركان المغربي

كيب تاون الجنوب إفريقي × اتحاد العاصمة الجزائري

نايجيليك النيجري × بيراميدز

لاباس السيشلي × ديابل نوار الكونغولي

بلاتو يونايتد النيجيري × الأخضر الليبي

الكونفدرالية فيوتشر بيراميدز قرعة الكونفدرالية
نرشح لكم
قرعة الكونفدرالية – تعرف على منافسي فيوتشر وبيراميدز في الدور التمهيدي الإضافي بمشاركة فيوتشر وبيراميدز.. كاف يحدد معايير قرعة الكونفدرالية للدور التمهيدي الإضافي الكشف عن جدول سيدات وادي دجلة في دوري أبطال إفريقيا لاعب المنستيري: كولر مدرب جيد.. وكل شيء كان صعبا علينا ضد الأهلي تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك 9 فرق عربية.. تعرف على المتأهلين لمجموعات دوري أبطال إفريقيا فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية انتهت في الكونفدرالية - فيوتشر (4)-(0) كالون.. تأهل مصري
أخر الأخبار
نوير يغيب عن لقاء أوجسبورج.. وشكوك حول مولر ومزراوي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
5 أيام مشتركة بينهما.. مواعيد مباريات الدوري المصري وقت كأس العالم 19 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: الإصابة تبعد مهاجم نيوكاسل لشهرين 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة الكونفدرالية – تعرف على منافسي فيوتشر وبيراميدز في الدور التمهيدي الإضافي 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
أجندة بيراميدز - مواعيد مباريات الفريق حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 37 دقيقة | الكرة المصرية
أجندة الإسماعيلي - مواعيد مباريات الدراويش حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 ساعة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - الصفقات الجديدة تدعم اختيارات جاريدو أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
قرعة الكونفدرالية - مباريات قوية ومواجهة عربية وحيدة في الدور التمهيدي الإضافي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك