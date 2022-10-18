قرعة الكونفدرالية - مباريات قوية ومواجهة عربية وحيدة في الدور التمهيدي الإضافي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الإضافي من الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية للأندية العربية، وكذلك لفريقي فيوتشر وبيراميدز.

وتأهل بيراميدز لتلك المرحلة على حساب هلال الساحل السوداني، بينما تأهل فيوتشر على حساب كالون السيراليوني.

وشمل الدور التمهيدي الإضافية من قرعة الكونفدرالية 16 فريقا متأهلين من الدور التمهيدي الثاني بجانب 16 فريقا لم ينجحوا في التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. (

طالع التفاصيل)

وقُسمت الأندية 32 إلى 4 مجموعات، وجاءت معايير القرعة قبل إقامتها:

تجرى القرعة بين الفرق الأعلى تصنيفا القادمة من دوري أبطال إفريقيا في الوعاء 1 مع الفرق أصحاب التصنيف الأقل في الكونفدرالية المتواجدين في الوعاء 2.



تجرى القرعة بين الفرق الأقل تصنيفا القادمة من دوري أبطال إفريقيا في الوعاء 3 مع الفرق أصحاب التصنيف الأعلى في الكونفدرالية المتواجدين في الوعاء 4.

وستقام مواجهات الذهاب في الثاني من نوفمبر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في التاسع من نفس الشهر.

وجاءت نتيجة قرعة الدور التمهيدي الإضافي كالأتي:

كاديوجو البوركينابي × ليبوبو الكونغولي

رويال ليوباردز من إيستواتني × ريال دو باماكو المالي

مازيمبي الكونغولي × رويال إيه أم الجنوب إفريقي

بريميرو دي أوجوستو الأنجولي × فيوتشر

أسيك ميموزا الإيفواري × سبورتنج جانجوا الإيفواري

دجوليبا المالي × الجيش الملكي المغربي

الأهلي طرابلس الليبي × مارمو جالنتس الجنوب إفريقي

أساكو دوجارا التوجولي × الصفاقسي التونسي

يانج أفريكانز التنزاني × الإفريقي التونسي

فلامبو دو سنتر البوروندي × موتيما بيميبي الكونغولي

ريفرز يونايتد النيجيري × النصر الليبي

الاتحاد المنستيري التونسي × نهضة بركان المغربي

كيب تاون الجنوب إفريقي × اتحاد العاصمة الجزائري

نايجيليك النيجري × بيراميدز

لاباس السيشلي × ديابل نوار الكونغولي

بلاتو يونايتد النيجيري × الأخضر الليبي