بمشاركة فيوتشر وبيراميدز.. كاف يحدد معايير قرعة الكونفدرالية للدور التمهيدي الإضافي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 12:05

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) معايير قرعة الدور التمهيدي الإضافي من الكونفدرالية.

وتنطلق القرعة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مصر، وتقام في القاهرة.

وتذاع القرعة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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ويشمل الدور التمهيدي الإضافية من قرعة الكونفدرالية 16 فريقا متأهلين من الدور التمهيدي الثاني بجانب 16 فريقا لم ينجحوا في التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تقسم الأندية 32 إلى 4 مجموعات، وجاءت معايير القرعة قبل إقامتها:

  • تجرى القرعة بين الفرق الأعلى تصنيفا القادمة من دوري أبطال إفريقيا في الوعاء 1 مع الفرق أصحاب التصنيف الأقل في الكونفدرالية المتواجدين في الوعاء 2.
  • تجرى القرعة بين الفرق الأقل تصنيفا القادمة من دوري أبطال إفريقيا في الوعاء 3 مع الفرق أصحاب التصنيف الأعلى في الكونفدرالية المتواجدين في الوعاء 4.
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ماذا يعني؟

سيتواجد فيوتشر في الوعاء 2 لأنه ضمن الفرق الأقل تصنيفا في الكونفدرالية، وبالتالي سيواجه الفرق القادمة من دوري الأبطال في الوعاء 1.

بينما سيلتقي بيراميدز في الوعاء 4 مع الفرق القادمة من دوري الأبطال الموجودة في الوعاء 3.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور التمهيدي الإضافي يوم 2 نوفمبر المقبل لمباريات الذهاب بينما لقاء الإياب يقام يوم 9 نوفمبر.

وتأهل بيراميدز لتلك المرحلة على حساب هلال الساحل السوداني.

بينما تأهل فيوتشر على حساب كالون السيراليوني

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