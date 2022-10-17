تقرير: كاريك على وشك تولي تدريب ميدلسبره.. وموعد ظهوره الأول

اقترب مايكل كاريك نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق من تولي تدريب فريق ميدلسبره.

وذكرت صحيفة "توك سبورت" الإنجليزية أن نادي ميدلسبره بالفعل استقر على تعيين كاريك مديرا فنيا للفريق.

وأن كاريك سيظهر في منصبه الجديد مع الفريق بنهاية الأسبوع الجاري أمام هدرسفيلد تاون.

على أن يخوض الفريق مباراته المقبلة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أمام ويجان تحت قيادة المدرب المؤقت ليو بيركوفيتش.

يأتي ذلك بعد إقالة كريس وايلدر من منصبه بسبب تراجع نتائج ميدلسبره.

ويحتل ميدلسبره المركز الـ22 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية برصيد 13 نقطة بعد مرور 14 جولة.

وسبق لكاريك البالغ من العمر 41 عاما، أن تولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت عقب رحيل أولي جونار سولشاير.