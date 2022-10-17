تقرير: كاريك على وشك تولي تدريب ميدلسبره.. وموعد ظهوره الأول

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

مايكل كاريك

اقترب مايكل كاريك نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق من تولي تدريب فريق ميدلسبره.

وذكرت صحيفة "توك سبورت" الإنجليزية أن نادي ميدلسبره بالفعل استقر على تعيين كاريك مديرا فنيا للفريق.

وأن كاريك سيظهر في منصبه الجديد مع الفريق بنهاية الأسبوع الجاري أمام هدرسفيلد تاون.

أخبار متعلقة:
نيوكاسل يعلن ضم أمادو ديالو دي خيا: مانشستر يونايتد جائع نيمار يمتثل أمام محكمة إسبانيا من أجل قضية فساد متعلقة بانتقاله لـ برشلونة

على أن يخوض الفريق مباراته المقبلة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أمام ويجان تحت قيادة المدرب المؤقت ليو بيركوفيتش.

يأتي ذلك بعد إقالة كريس وايلدر من منصبه بسبب تراجع نتائج ميدلسبره.

ويحتل ميدلسبره المركز الـ22 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية برصيد 13 نقطة بعد مرور 14 جولة.

وسبق لكاريك البالغ من العمر 41 عاما، أن تولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت عقب رحيل أولي جونار سولشاير.

كاريك ميدلسبره
نرشح لكم
نيوكاسل يعلن ضم أمادو ديالو دي خيا: مانشستر يونايتد جائع يواجه تهما أبرزها الاغتصاب.. احتجاز جرينوود حتى نوفمبر المقبل فابينيو يتحدث عن هدف صلاح الاستثنائي ضد سيتي جوارديولا: الدفاع أمام صلاح صعب للغاية في هذه الحالة أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الثمين أمام سيتي جوندوجان يتحدث عن هدف صلاح وفرصته الخطيرة ضربة جديدة لهجوم ليفربول.. ذا أثليتك: شكوك حول لحاق جوتا بـ كأس العالم
أخر الأخبار
العشري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في بداية الدوري 2 دقيقة | الكرة المصرية
حفل الكرة الذهبية - الأولى من نوعها.. ساديو ماني يفوز بجائزة سقراط 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
حفل الكرة الذهبية - جافي أفضل لاعب شاب في العالم 14 دقيقة | الدوري الإسباني
غزل المحلة: سيتم صرف مقدمات العقود قبل مواجهة المقاولون 24 دقيقة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - ثريا محمد وابتسامة الالتئام.. رحلة الانتفاض من تحت أنقاض الصليبي 34 دقيقة | فيديو في الجول
مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ زيزو.. واستمرار تأهيل عبد الله جمعة 39 دقيقة | الكرة المصرية
24 لاعبا بمعسكر سموحة لمواجهة الزمالك في افتتاح الدوري 40 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: كاريك على وشك تولي تدريب ميدلسبره.. وموعد ظهوره الأول 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 مباشر الكرة الذهبية - جائزة خاصة لـ ماني 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك