أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الثمين أمام سيتي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ومانشستر سيتي

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز نجاح محمد صلاح نجم ليفربول في تحقيق الفوز لفريقه على الغريم مانشستر سيتي.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية

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ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح.

ديلي ميل: لحظة سحرية

تسديدة صلاح العظيم تغرق سيتي

ستار: هير وي مو (جو)

إكسبرس: فرن أحمر ناري

صلاح يصعق سيتي لكن المباراة فسدت بإلقاء العملات على بيب جوارديولا والهتافات المسيئة

ميرور: الطيب والشرير

تسديدة صلاح تحسم المباراة التي شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل

ذا جارديان: هذا هو أنفيلد

جوارديولا يستشيط غضبا بعدما فاز صلاح بالمباراة المثيرة لليفربول

ستار: Tayls you lose

وهو كتاب قصص مصورة يتضمن أحداثا عن إلقاء العملات المعدنية

تيليجراف: قمة أنفيلد تتحول لمعركة سامة

أي سبورت: أحمر ناري

صلاح ينهي سلسلة اللاهزيمة لسيتي

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر ومرواغة رائعة من الملك المصري لينفرد بإيدرسون ويودعها الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

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الهدف هو التاسع لمحمد صلاح هذا الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف بقدمه اليسرى بعد نجم ليفربول روبي فاولر صاحب الـ105 هدف بقدمه اليسرى.

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي
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