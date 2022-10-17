تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدف الفوز الثمين في شباك مانشستر سيتي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي ونجح في تسجيل الهدف الوحيد في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ8.6 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد ارتفع إلى 9 أهداف.































وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 267 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 164 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.