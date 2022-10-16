الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك وسموحة لمواجهتهما في الأسبوع الأول من الدوري المصري لموسم 22-23.

وحقق الزمالك لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

9 لاعبين.. صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

على الجانب الآخر، أنهى سموحة الموسم في المركز السادس.

وحقق كل فريق الفوز على الآخر في الموسم الماضي وبنفس النتيجة 2-0.

16 لاعبا.. صفقات سموحة في سوق انتقالات 22-23

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 19 أكتوبر

ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام.