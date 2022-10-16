الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

هدف سيف الدين الجزيري - الزمالك أمام سموحة

يستعد الزمالك وسموحة لمواجهتهما في الأسبوع الأول من الدوري المصري لموسم 22-23.

وحقق الزمالك لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

9 لاعبين.. صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

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على الجانب الآخر، أنهى سموحة الموسم في المركز السادس.

وحقق كل فريق الفوز على الآخر في الموسم الماضي وبنفس النتيجة 2-0.

16 لاعبا.. صفقات سموحة في سوق انتقالات 22-23

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 19 أكتوبر

ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

موعد مباراة الزمالك الزمالك سموحة الدوري المصري
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