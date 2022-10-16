الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 22:30
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك وسموحة لمواجهتهما في الأسبوع الأول من الدوري المصري لموسم 22-23.
وحقق الزمالك لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
9 لاعبين.. صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي 22-23
على الجانب الآخر، أنهى سموحة الموسم في المركز السادس.
وحقق كل فريق الفوز على الآخر في الموسم الماضي وبنفس النتيجة 2-0.
16 لاعبا.. صفقات سموحة في سوق انتقالات 22-23
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأربعاء 19 أكتوبر
ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
ويعلق على اللقاء بلال علام.
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