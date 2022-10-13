16 لاعبا.. صفقات سموحة في سوق انتقالات 22-23

انتهى سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، وتعاقد نادي سموحة مع 16 لاعبا.

وأنهى سموحة الموسم الماضي من مسابقة الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

وجاءت صفقات سموحة كالآتي:

أحمد السعدني (حارس مرمى)

ضم سموحة أحمد السعدني -30 عاما- حارس مرمى البنك الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

محمود شبانة (مدافع)

انتقل محمود شبانة -27 عاما- إلى صفوف سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك.

أحمد شوشة (مدافع)

انضم أحمد شوشة -28 عاما- لتدعيم دفاع الفريق قادما من صفوف المصري في صفقة انتقال حر.

محمود الملك (مدافع)

واصل سموحة تدعيم دفاعات وهذه المرة بصفقة من الدرجة الثانية حين ضم محمود الملك -28 عاما- من صفوف أبو قير للأسمدة.

أحمد عبد العزيز (ظهير أيسر)

دعم سموحة مركز الظهير الأيسر بضم أحمد عبد العزيز -29 عاما - لاعب المقاولون في صفقة انتقال حر.

أحمد عبد الحي (ظهير أيمن)

وفي مركز الظهير الأيمن ضم سموحة بين صفوفه اللاعب المصري القطري أحمد عبد الحي -25 عاما- والقادم من فريق الخريطيات القطري.

محمود رشيد (خط وسط)

وانتقالا إلى خط الوسط نجح سموحة في ضم الفلسطيني محمود رشيد -27عاما - والقادم من دوري الدرجة الثانية البولندي.

إسلام كانو (خط وسط)

كما تعاقد سموحة مع إسلام كانو لاعب وسط بتروجت في صفقة انتقال حر.

رضا البرجيجي (خط وسط)

وواصل سموحة تدعيم صفوفه باللاعبين الأجانب بعدما نجح في استقدام رضا البرجيجي -21 عاما- لاعب الوسط المغربي.

محمود عصام (هجوم)

وبالانتقال إلى خط الهجوم ضم سموحة، محمود عصام -25 عاما- قادما من صفوف لافيينا في مركز الجناح الأيسر.

مصطفى الخواجة (هجوم)

كما نجح سموحة في ضم محمود الخواجة -29 عاما- صانع ألعاب طلائع الجيش.

بنيامين بواتنج (هجوم)

وحصل سموحة على بنيامين بواتينج -21 عاما - مهاجم الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

جونيور أجايي (هجوم)

وفي أقوى تدعيمات الموسم نجح سموحة في ضم جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق قادما من صفوف النصر الليبي، لكن اللاعب تعرض لإصابة قوية في مباراة ودية ليغيب لفترة.

أحمد مصطفى (هجوم)

تعاقد سموحة مع أحمد مصطفى -24 عاما - جناح أيسر الإسماعيلي في استكمال تدعيمات خط الهجوم.

أحمد حسين (هجوم)

وفي مواصلة التدعيم من لاعبي الدرجة الثانية، ضم سموحة الجناح الأيمن لنادي النصر، أحمد حسين صاحب الـ25 عاما.

دوكو دودو (هجوم)

واختتم سموحة تدعيماته للموسم الجديد بضم دوكو دودو مهاجم منتخب بنين الأولمبي.