9 لاعبين.. صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات الصيفي في مصر وشهد تعاقد الزمالك مع تسعة لاعبين.

وفاز الزمالك بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وجاءت صفقات الزمالك كالتالي:

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-مصطفى شلبي

مصدر ليلاكورة: رغبة شلبي تحسم انتقاله للمصري أو الزمالك

الجناح الأيسر ابن الـ27 عاما انتقل إلى الزمالك قادما من إنبي.

وسجل مصطفى شلبي 14 هدفا وصنع خمسة آخرين في 58 مباراة.

-عمرو السيسي

أول صورة لعمرو السيسي داخل نادي الزمالك تمهيدًا للتعاقد معه رسميًا - كورة بلس

لاعب الوسط المدافع ابن الـ28 عاما انتقل إلى الزمالك قادما من طلائع الجيش.

ولعب عمرو السيسي 95 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وفاز بلقب كأس السوبر المصري.

-زكريا الوردي

لاعب الوسط المدافع انتقل إلى الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الرجاء المغربي.

ولعب المغربي ابن الـ24 عاما مع الرجاء 112 مباراة منذ 2019، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وفاز الوردي مع الرجاء بلقب الدوري المغربي والكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

ويمتد تعاقده مع الزمالك حتى 2025.

-سامسون أكينيولا

دبابة قادمة من بنين إلى الزمالك : من هو سامسون أكينولا الصفقة المنتظرة للفارس الأبيض - محتوى بلس

المهاجم النيجيري ابن الـ22 عاما انتقل إلى الزمالك قادما من كاراكاس الفنزويلي.

ولعب سامسون مع كاراكس 75 مباراة، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويمتد تعاقده مع الزمالك حتى 2025.

-إبراهيما نداي

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الجناح ابن الـ24 عاما انتقل إلى الزمالك قادما من لوزرين السويسري.

وسجل نداي 24 هدفا وصنع ثمانية آخرين في 112 مباراة.

ويمتد تعاقد نداي مع الزمالك حتى 2025.

-نبيل عماد دونجا

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لاعب الوسط المدافع ابن الـ26 عاما انتقل إلى الزمالك قادما من بيراميدز.

ولعب دونجا 171 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويمتد تعاقد دونجا مع الزمالك حتى 2025.

-يوسف حسن

مصدر ليلا كورة: الزمالك حصل على استغناء يوسف حسن | يلاكورة

انتقل ابن الـ19 عاما إلى الزمالك قادما من وادي دجلة.

ويلعب يوسف حسن في مركز المهاجم.

مهاجم منتخب مصر للشباب والبالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع المقاولون العرب وانضم العام الماضي لصفوف دجلة مقابل مليوني جنيه.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.

-عمر جابر

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انتقل ابن الـ30 عاما إلى الزمالك قادما من بيراميدز.

ولعب عمر جابر 139 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ستة آخرين.

وسبق لعمر جابر اللعب في الزمالك خلال مراحل الناشئين ثم الفريق الأول حتى 2016.

-مصطفى الزناري

من هو مصطفى الزناري أحدث صفقات الزمالك ؟ | المايسترو الرياضي 2022

انتقل المدافع ابن الـ23 عاما إلى الزمالك قادما من طلائع الجيش.

ولعب الزناري 42 مباراة مع طلائع الجيش، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين.

ويمتد تعاقد الزناري مع الزمالك حتى 2026.

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