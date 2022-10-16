الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الأهلي والإسماعيلي لمواجهتهما في الأسبوع الأول من الدوري المصري لموسم 22-23.

5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث، بينما تواجد الإسماعيلي في المرتبة الـ11.

والتقى الفريقان في افتتاحية الدوري للموسم الماضي، وفاز الأهلي وقتها بأربعة أهداف دون رد.

11 لاعبا.. صفقات الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 19 أكتوبر

ويبدأ اللقاء في تمام الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني

واتفق كلا الفريقين على لعب المباراة في استاد الكلية الحربية ولكن لم يتم التحصل على الموافقات الأمنية بعد.