الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 22:23
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي والإسماعيلي لمواجهتهما في الأسبوع الأول من الدوري المصري لموسم 22-23.
5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23
وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث، بينما تواجد الإسماعيلي في المرتبة الـ11.
والتقى الفريقان في افتتاحية الدوري للموسم الماضي، وفاز الأهلي وقتها بأربعة أهداف دون رد.
11 لاعبا.. صفقات الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأربعاء 19 أكتوبر
ويبدأ اللقاء في تمام الخامسة مساء
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء محمد الكواليني
واتفق كلا الفريقين على لعب المباراة في استاد الكلية الحربية ولكن لم يتم التحصل على الموافقات الأمنية بعد.
نرشح لكم
بسبب الأهلي والإسماعيلي.. تأجيل مباراة في الدرجة الثانية دياب: مباراة الإسماعيلي والأهلي في برج العرب.. ونعد الجمهور بأشياء جديدة في الدوري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق مران الزمالك - فيريرا يرفع الحمل البدني.. وتدريبات خاصة للمدافعين الونش ينتظم في مران الزمالك الرغبة هي نقطة البداية.. الزمالك يعلن تمديد تعاقد روقا قائمة الاتحاد السكندري – استبعاد سيد غريب.. وتواجد 10 صفقات أمام أسوان انتهت في الكونفدرالية - فيوتشر (4)-(0) كالون.. تأهل مصري