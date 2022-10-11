5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

تشكيل ريال مدريد – هازارد أساسي.. وعودة بنزيمة ضد شاختار

دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة العودة بين الزمالك وفلامبو.. والقنوات الناقلة

مروان حمدي يسجل "سوبر هاتريك" في ختام استعدادات المصري بالفوز على كابسي