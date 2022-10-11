5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات الصيفي في مصر وشهد تعاقد الأهلي مع خمسة لاعبين.

مصطفى سعد

النادي : الأهلي

شادي حسين

النادي : الأهلي

الأهلي
الدوري المصري

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث للدوري المصري خلف الزمالك وبيراميدز.

وجاءت صفقات الأهلي كالتالي:

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-برونو سافيو

عقوبات مٌغلظة على سافيو من الأهلي في هذه الحالة - كورة 365

لاعب برازيلي يلعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم الثاني.

وعمره 28 عاما، قادما من بوليفار البوليفي.

ويمتد تعاقد اللاعب مع الأهلي حتى 2025.

سجل سافيو 16 هدفا وصنع 4 آخرين في 31 مباراة مع بوليفار.

-شادي حسين

أول تعليق من شادي حسين بعد انضمامه إلى الأهلي - بطولات

المهاجم ابن الـ29 عاما انتقل من سيراميكا كليوباترا.

ويمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2027.

سجل شادي 16 هدفا وصنع خمسة آخرين في 65 مباراة مع سيراميكا كليوباترا.

-مصطفى سعد

رسميا.. الأهلي يضم مصطفى سعد ميسي من سيراميكا 5 مواسم - اليوم السابع

الجناح الأيمن صاحب الـ21 عاما انتقل إلى الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا.

ويمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2027.

سجل مصطفى ثلاثة أهداف وصنع مثلها في 41 مباراة مع سيراميكا.

-كريم الدبيس

تطورات جديدة تهدد بضياع صفقة كريم الدبيس من الأهلي

الجناح الأيمن ابن الـ19 عاما انتقل إلى الأهلي قادما من وادي دجلة.

ويمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2027.

سجل الدبيس هدفا واحدا وصنع آخر في 25 مباراة مع وادي دجلة.

-عبد الرحمن رشدان

عبدالرحمن رشدان Archives - مصر الأن

المدافع ابن الـ19 عاما انتقل إلى الأهلي قادما من وادي دجلة.

ويمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2027.

وبجانب ذلك، عاد للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" بعد نهاية الإعارة ومصطفى فوزي بجانب قطع إعارة المدافع محمد مغربي.

ويبدأ الأهلي مشواره في الدوري الموسم المقبل بمواجهة الإسماعيلي.

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