5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:30
كتب : FilGoal
انتهى سوق الانتقالات الصيفي في مصر وشهد تعاقد الأهلي مع خمسة لاعبين.
مصطفى سعد
النادي : الأهلي
شادي حسين
النادي : الأهلي
وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث للدوري المصري خلف الزمالك وبيراميدز.
وجاءت صفقات الأهلي كالتالي:
-برونو سافيو
لاعب برازيلي يلعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم الثاني.
وعمره 28 عاما، قادما من بوليفار البوليفي.
ويمتد تعاقد اللاعب مع الأهلي حتى 2025.
سجل سافيو 16 هدفا وصنع 4 آخرين في 31 مباراة مع بوليفار.
-شادي حسين
المهاجم ابن الـ29 عاما انتقل من سيراميكا كليوباترا.
ويمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2027.
سجل شادي 16 هدفا وصنع خمسة آخرين في 65 مباراة مع سيراميكا كليوباترا.
-مصطفى سعد
الجناح الأيمن صاحب الـ21 عاما انتقل إلى الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا.
ويمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2027.
سجل مصطفى ثلاثة أهداف وصنع مثلها في 41 مباراة مع سيراميكا.
-كريم الدبيس
الجناح الأيمن ابن الـ19 عاما انتقل إلى الأهلي قادما من وادي دجلة.
ويمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2027.
سجل الدبيس هدفا واحدا وصنع آخر في 25 مباراة مع وادي دجلة.
-عبد الرحمن رشدان
المدافع ابن الـ19 عاما انتقل إلى الأهلي قادما من وادي دجلة.
ويمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2027.
وبجانب ذلك، عاد للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" بعد نهاية الإعارة ومصطفى فوزي بجانب قطع إعارة المدافع محمد مغربي.
ويبدأ الأهلي مشواره في الدوري الموسم المقبل بمواجهة الإسماعيلي.