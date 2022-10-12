11 لاعبا.. صفقات الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 14:16

كتب : محمود حمدي

الإسماعيلي - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي الإسماعيلي مع 11 لاعبا.

وأنهى الإسماعيلي موسمه في المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري.

وجاءت صفقات الإسماعيلي كالآتي:

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صالح جمعة

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏أشخاص يلعبون رياضة‏‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق وقع للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025.

حمدي النقاز

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

صاحب الـ29 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

لاعب الزمالك السابق وقع للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025.

باسم مرسي

صاحب الـ30 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

لاعب الزمالك وسيراميكا كليوباترا السابق وقع حتى صيف 2025.

ياو أنور

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏وقوف‏‏

صاحب الـ24 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي مقابل 200 ألف دولار.

المهاجم القادم من أشانتي كوتوكو الغاني وقع على عقود انضمامه حتى 2027.

عبد القادر كوليبالي

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

صاحب الـ20 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي قادما من كورهوجو الإيفواري.

المهاجم الشاب وقع على عقود انضمامه للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2026.

محمد حسن

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

صاحب الـ28 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي قادما من سيراميكا كليوباترا.

لاعب الزمالك السابق وقع على عقود انضمامه لـ الإسماعلي حتى صيف 2025.

أحمد محسن

صاحب الـ28 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي قادما من سيراميكا كليوباترا.

محسن وقع عل عقود انضمامه للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025.

نور الزمان الزموري

صاحب الـ24 انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

لاعب الصفاقسي التونسي السابق يجيد اللعب كقلب دفاع.

فراس شواط

صاحب الـ26 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

المهاجم التونسي وقع على عقود انضمامه للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025.

محمود شبراوي

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نص‏‏

صاحب الـ27 انضم لصفوف الإسماعيلي قادما من الجونة.

شبرواي وقع على على عقود انمضامه للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2026.

كريم عرفات

صاحب الـ24 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي معارا من فيوتشر.

الظهير الأيمن الشاب وقع على عقود الإعارة حتى صيف 2025.

الإسماعيلي الدوري المصري
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