11 لاعبا.. صفقات الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

انتهى سوق الانتقالات في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي الإسماعيلي مع 11 لاعبا.

وأنهى الإسماعيلي موسمه في المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري.

وجاءت صفقات الإسماعيلي كالآتي:

صالح جمعة

صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق وقع للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025.

حمدي النقاز

صاحب الـ29 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

لاعب الزمالك السابق وقع للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025.

باسم مرسي

صاحب الـ30 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

لاعب الزمالك وسيراميكا كليوباترا السابق وقع حتى صيف 2025.

ياو أنور

صاحب الـ24 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي مقابل 200 ألف دولار.

المهاجم القادم من أشانتي كوتوكو الغاني وقع على عقود انضمامه حتى 2027.

عبد القادر كوليبالي

صاحب الـ20 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي قادما من كورهوجو الإيفواري.

المهاجم الشاب وقع على عقود انضمامه للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2026.

محمد حسن

صاحب الـ28 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي قادما من سيراميكا كليوباترا.

لاعب الزمالك السابق وقع على عقود انضمامه لـ الإسماعلي حتى صيف 2025.

أحمد محسن

صاحب الـ28 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي قادما من سيراميكا كليوباترا.

محسن وقع عل عقود انضمامه للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025.

نور الزمان الزموري

صاحب الـ24 انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

لاعب الصفاقسي التونسي السابق يجيد اللعب كقلب دفاع.

فراس شواط

صاحب الـ26 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

المهاجم التونسي وقع على عقود انضمامه للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2025.

محمود شبراوي

صاحب الـ27 انضم لصفوف الإسماعيلي قادما من الجونة.

شبرواي وقع على على عقود انمضامه للنادي الإسماعيلي حتى صيف 2026.

كريم عرفات

صاحب الـ24 عاما انضم لصفوف الإسماعيلي معارا من فيوتشر.

الظهير الأيمن الشاب وقع على عقود الإعارة حتى صيف 2025.