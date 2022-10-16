فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب

قال فابينيو لاعب خط وسط مانشستر سيتي إن فريقه كان يعرف إنه يتعين عليه المعاناة أمام مانشستر سيتي من أجل تحقيق الفوز.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله محمد صلاح اليوم الأحد في ملعب أنفيلد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث فابينيو لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب المباراة قائلا: "كان انتصارا هاما أمام الجماهير، لقد لعبنا مباراة جيدة ضد رينجرز، وكنا نعرف قدرات سيتي وأنه تعين علينا اللعب كفريق ولعبنا جيدا بدون الكرة".

وواصل "دافعنا سويا وكنا نعرف أننا سنعاني معا وبعد ذلك خلقنا الفرص وسجل محمد صلاح هدفا أعطانا الانتصار لذا نحن سعداء للغاية".

وبسؤاله عن سبب لعب ليفربول بشكل مميز قال: "ربما لعبنا جيدا لأنها مباراة ضد سيتي، لأنه في مباراة مثل تلك يجب أن تقدم أفضل ما لديك، الكل يجب أن يكون في قمة مستواه بدنيا وفنيا وبالكرة لذا قمنا بكل تلك الأمور".

وأردف اللاعب البرازيلي "نحن نادي ليفربول لكرة القدم، وبالطبع هذه ليست أفضل فترة لنا لكن الفوز على سيتي يظهر ما يمكن لنا أن نفعله، كنا نعرف أنه ينبغي علينا الفوز، وأمام سيتي أو أي فريق آخر يجب أن نفوز، أظهرنا قدراتنا وحصلنا على الانتصار".

وأتم فابينيو "يجب أن نحافظ على نسقنا والآن نركز على لقاء وست هام".

وتجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما وصل ليفربول إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.