صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ومانشستر سيتي

"مازلنا بعيدين عن المنافسة على الدوري لكن شخصيا أحب دائما اللعب من أجل اللقب" بتلك الكلمات تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عقب الفوز على مانشستر سيتي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله محمد صلاح اليوم الأحد في ملعب أنفيلد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث صلاح عقب المباراة قائلا: "مازلنا بعيدين عن المنافسة على لقب الدوري، نحتاج فقط للتركيز على كل مباراة".

أخبار متعلقة:
فان دايك: الخطأ أمام مانشستر سيتي نتيجته العقاب هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يوقف قطار مانشستر سيتي وينتصر لـ ليفربول في قمة أنفيلد

وأردف "أحب القتال على الألقاب لكن الآن علينا التركيز على كل مباراة".

وشدد "في ذهني سوف أقاتل على اللقب، لكن علينا التركيز على المباريات".

وأردف "لا يجب علينا ان نشعر بالضغط لأن هناك مسافة بيننا وبين المتصدر أو صاحب المركز الثاني لكن بالتأكيد سنلعب من أجل اللقب".

وتابع الملك المصري "نحن نعرف أنه يتعين علينا أن نكون في مركز أفضل، لكننا الآن سعداء بالفوز مجددا وأتمنى أن يعطينا ذلك دفعة للمباريات المقبلة".

وعن إهداره لفرصة هدف محقق قبل تسجيله هدف الانتصار قال: "لا أقلق حينما لا أسجل هدفا من فرصة، أقلق فقط عندما لا تتاح لي الفرص، كنت أعرف أن هناك فرصة ثانية ستتاح لي".

وشدد "عندما فقدت الفرصة الأولى، أردت أن أضع الفرصة الثانية في الشباك".

وتابع صلاح حديثه "أتمنى أن يعطينا ذلك الفوز ثقة أكبر، لم نقدم أفضل ما لدينا لكن علينا المواصلة".

وعن مانشستر سيتي قال: "سيتي يستحوذ على المباريات دائما لكن هذه ثلاث نقاط هامة ولكنها مباراة واحدة فقط علينا مواصلة العمل".

وحقق صلاح العديد من الأرقام القياسية بفضل هدفه في شباك سيتي. (طالع التفاصيل)

وتجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما وصل ليفربول إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

صلاح مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي فان دايك: الخطأ أمام مانشستر سيتي نتيجته العقاب هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يوقف قطار مانشستر سيتي وينتصر لـ ليفربول في قمة أنفيلد الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي ماونت: لم نقدم أفضل أداء ولكن فزنا.. كيبا أبقانا في المباراة تين هاج: مانشستر يونايتد استحق الفوز.. أصبنا لاعبي نيوكاسل بالشد وواصلنا الركض في لقاء توقف 40 دقيقة.. أرسنال ينجو من فخ ليدز ويواصل تربعه على القمة
أخر الأخبار
جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: الخطأ أمام مانشستر سيتي نتيجته العقاب 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: لابورتا يدخل غرفة الحكام بعد الكلاسيكو 32 دقيقة | الدوري الإسباني
رودريجو: لذلك سددت ركلة الجزاء أمام برشلونة.. وأتمنى فوز بنزيمة بالكرة الذهبية 42 دقيقة | الدوري الإسباني
هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري السعودي – الاتحاد (0) - (0) الوحدة.. طرد للنمور 47 دقيقة | المحترفون
الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يوقف قطار مانشستر سيتي وينتصر لـ ليفربول في قمة أنفيلد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا