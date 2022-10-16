صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة

"مازلنا بعيدين عن المنافسة على الدوري لكن شخصيا أحب دائما اللعب من أجل اللقب" بتلك الكلمات تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عقب الفوز على مانشستر سيتي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله محمد صلاح اليوم الأحد في ملعب أنفيلد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث صلاح عقب المباراة قائلا: "مازلنا بعيدين عن المنافسة على لقب الدوري، نحتاج فقط للتركيز على كل مباراة".

وأردف "أحب القتال على الألقاب لكن الآن علينا التركيز على كل مباراة".

وشدد "في ذهني سوف أقاتل على اللقب، لكن علينا التركيز على المباريات".

وأردف "لا يجب علينا ان نشعر بالضغط لأن هناك مسافة بيننا وبين المتصدر أو صاحب المركز الثاني لكن بالتأكيد سنلعب من أجل اللقب".

وتابع الملك المصري "نحن نعرف أنه يتعين علينا أن نكون في مركز أفضل، لكننا الآن سعداء بالفوز مجددا وأتمنى أن يعطينا ذلك دفعة للمباريات المقبلة".

وعن إهداره لفرصة هدف محقق قبل تسجيله هدف الانتصار قال: "لا أقلق حينما لا أسجل هدفا من فرصة، أقلق فقط عندما لا تتاح لي الفرص، كنت أعرف أن هناك فرصة ثانية ستتاح لي".

وشدد "عندما فقدت الفرصة الأولى، أردت أن أضع الفرصة الثانية في الشباك".

وتابع صلاح حديثه "أتمنى أن يعطينا ذلك الفوز ثقة أكبر، لم نقدم أفضل ما لدينا لكن علينا المواصلة".

وعن مانشستر سيتي قال: "سيتي يستحوذ على المباريات دائما لكن هذه ثلاث نقاط هامة ولكنها مباراة واحدة فقط علينا مواصلة العمل".

وحقق صلاح العديد من الأرقام القياسية بفضل هدفه في شباك سيتي. (طالع التفاصيل)

وتجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما وصل ليفربول إلى 13 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.