الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

صلاح

عاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول في القمة أمام مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 76 بعد تمريةر طولية من أليسون ومرواغة رائعة من الملك المصري لينفرد بإديرسون ويودعها الشباك.

الهدف هو التاسع لمحمد صلاح أمام مانشستر سيتي مع خمس تمريرات حاسمة في 17 مباراة.

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وللمرة الرابعة خلال آخر خمس مباريات ينجح صلاح في التسجيل أمام مانشستر سيتي.

التمريرة الحاسمة من أليسون إلى صلاح هي الثالثة للحارس البرازيلي للنجم المصري بعد مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد غياب خمس مباريات في الدوري.

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الهدف هو التاسع لمحمد صلاح في الموسم مع أربعة تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

وأصبح محمد صلاح أكثر من يسجل في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2018 برصيد تسعة أهداف.

صلاح هو ثاني لاعب ينجح بالتسجيل علي ملعب فريقه خلال 4 مباريات متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الممتاز بعد جيمي فلويد هاسلبانك.

صلاح سجل هدفه الـ121 في الدوري الإنجليزي مع ليفربول ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز في الدوري خلف روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 100 هدف بقدمه اليسرى بعد نجم ليفربول روبي فاولر صاحب الـ105 هدف بقدمه اليسرى.

صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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