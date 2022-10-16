تشكيل مانشستر سيتي – جوارديولا يدفع بقوته الضاربة ضد ليفربول
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 16:35
كتب : FilGoal
دفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بقوته الضاربة في تشكيل فريقه الأساسي استعدادا لملاقاة ليفربول.
ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد لملاقاته في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: جواو كانسيلو- روبن دياز- ناثان أكي- مانويل أكانجي
في الوسط: رودري- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان
في الهجوم: فيل فودين- إرلينج هالاند- بيرناردو سيلفا
ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ23 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.
فيما يأتي ليفربول عاشرا بـ10 نقاط.
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