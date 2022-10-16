برناردو سيلفا: هالاند يذكرني بكريستيانو.. يشم رائحة الكرة داخل منطقة الجزاء

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 12:56

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي أمام ساوثامبتون

يؤمن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي بأن زميله إرلينج هالاند يمكنه الوصول للمستويات المبهرة التي قدمها كريستيانو رونالدو لسنوات طويلة في عالم كرة القدم.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 20 هدفا في 13 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "هالاند هو اللاعب الوحيد الذي يقترب من كريستيانو رونالدو من حيث معرفة مكان نزول الكرة داخل منطقة الجزاء".

أخبار متعلقة:
ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل إليوت يكشف ما قاله صلاح له أثناء انتظار تأكيد هدفه ضد رينجرز كلوب: أتمنى أن يحصل جوارديولا على عطلة من كرة القدم لمدة 4 أعوام موعد مباريات الأحد 16 أكتوبر 2022.. يوم حافل كلاسيكو وقمة إنجليزية والمحترفون

وأردف "إنه يشم رائحة مكان هبوط الكرة في منطقة الجزاء وهو سريع وقوي للغاية، وهذا ليس بالأمر السهل على المدافعين".

وأوضح عن توقعاته بوصول هالاند للمستويات التي قدمها رونالدو لسنوات "أنت لا تعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل. لا يزال إرلينج في الـ22 من عمره، ولا يزال أمامه الكثير ليفعله ولكن عقلية التطور موجودة، لذا نعم أتوقع وصوله لذلك".

وتابع البرتغالي "كيفن دي بروين وفيل فودين وهالاند يمكنهم حسم المباريات، لكن علينا كلاعبين وسط القيام بعملنا والتحكم في إيقاع المباراة واستغلال الأسلحة التي نملكها في الخط الأمامي".

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد يوم الأحد.

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر و13 نقطة عن سيتي الوصيف.

في بداية الموسم انتصر ليفربول على الفريق السماوي في مباراة الدرع الخيرية بنتيجة 3-1.

هالاند يكشف أفضل شيء في أول شهرين له مع سيتي

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

Image

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

إرلينج رفع رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

إرلينج هالاند برناردو سيلفا مانشستر سيتي ليفربول كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل كلوب: أتمنى أن يحصل جوارديولا على عطلة من كرة القدم لمدة 4 أعوام سباق ضد الزمن.. تشيلسي يعلن مدة غياب جيمس النيابة توجه تهما جديدة لـ جرينوود تشكيل توتنام - عودة دوهيرتي وبيريسيتش.. والثلاثي الناري يقود الهجوم أثليتك: إبراهيما كوناتي قد يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي صن: القبض على جرينوود مجددا بسبب شروط الكفالة الخاصة الدوري الإنجليزي - ثنائية توني تسقط برايتون في افتتاح الأسبوع الحادي عشر
أخر الأخبار
بعد غياب 8 سنوات.. عضو مجلس إدارة الأهلي يحقق برونزية بطولة كاراتيه دولية 9 دقيقة | الكرة المصرية
بأغلبية كاسحة.. رئيس بايرن مستمر في منصبه 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى يقدّم الصفقات الجديدة.. ويكشف طلب صبحي وموقف دونجا 24 دقيقة | الكرة المصرية
طالع كل ما قاله لاعبي الزمالك الجدد في مؤتمر تقديم الصفقات 26 دقيقة | الكرة المصرية
برناردو سيلفا: هالاند يذكرني بكريستيانو.. يشم رائحة الكرة داخل منطقة الجزاء 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - بيرسي تاو ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي 52 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(0) ساليرنيتانا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
ماذا فعل صلاح أمام مانشستر سيتي من قبل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي