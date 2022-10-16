برناردو سيلفا: هالاند يذكرني بكريستيانو.. يشم رائحة الكرة داخل منطقة الجزاء

يؤمن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي بأن زميله إرلينج هالاند يمكنه الوصول للمستويات المبهرة التي قدمها كريستيانو رونالدو لسنوات طويلة في عالم كرة القدم.

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 20 هدفا في 13 مباراة فقط مع الفريق السماوي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "هالاند هو اللاعب الوحيد الذي يقترب من كريستيانو رونالدو من حيث معرفة مكان نزول الكرة داخل منطقة الجزاء".

وأردف "إنه يشم رائحة مكان هبوط الكرة في منطقة الجزاء وهو سريع وقوي للغاية، وهذا ليس بالأمر السهل على المدافعين".

وأوضح عن توقعاته بوصول هالاند للمستويات التي قدمها رونالدو لسنوات "أنت لا تعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل. لا يزال إرلينج في الـ22 من عمره، ولا يزال أمامه الكثير ليفعله ولكن عقلية التطور موجودة، لذا نعم أتوقع وصوله لذلك".

وتابع البرتغالي "كيفن دي بروين وفيل فودين وهالاند يمكنهم حسم المباريات، لكن علينا كلاعبين وسط القيام بعملنا والتحكم في إيقاع المباراة واستغلال الأسلحة التي نملكها في الخط الأمامي".

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد يوم الأحد.

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر و13 نقطة عن سيتي الوصيف.

في بداية الموسم انتصر ليفربول على الفريق السماوي في مباراة الدرع الخيرية بنتيجة 3-1.

هالاند يكشف أفضل شيء في أول شهرين له مع سيتي

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

إرلينج رفع رصيده إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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