5 أرقام من فوز الأهلي على المنستيري.. الهدف رقم 499 وأول ثنائية لـ حمدي فتحي

وصل الأهلي للهدف رقم 499 في دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما سجل ثلاثية في شباك الاتحاد المنستيري التونسي.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الاتحاد المنستيري بثلاثية دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق الأحمر إلى دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وبعد المباراة تحققت العديد من الأرقام الخاصة بالأهلي ولاعبيه في بطولة إفريقيا.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت بعد فوز الأهلي.

تعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكذلك بعد التأهل وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 20 في تاريخ.

وذلك سواء كان دور المجموعات هو دور الـ8 بالنظام القديم، أو دور الـ16 بالنظام الحالي.

أول ثنائية

لأول مرة يسجل حمدي فتحي ثنائية مع الأهلي.

حمدي فتحي يمتلك مع الأهلي 10 أهداف بواقع 6 أهداف في الدوري و3 أهداف في دوري أبطال إفريقيا وهدف في كأس مصر.

ومن بين أهداف حمدي فتحي العشرة مع الأهلي، 8 أهداف بضربات رأسية.

الفوز 499

وصل الأهلي للفوز رقم 162 في دوري أبطال إفريقيا من أصل 315 مباراة خاضها الفريق الأحمر.

كما وصل الأهلي للهدف رقم 499 في دوري أبطال إفريقيا، وأصبح الفريق الأحمر على بعد هدفا واحدا من رقم قياسي وهو 500 هدف في البطولة.

ومن المنتظر أن يسجل الأهلي هدفه رقم 500 في دور المجموعات بالبطولة، الذي ينطلق في شهر فبراير المقبل.

تفوق أحمر أمام فرق تونس

وأخيرا حقق الأهلي الانتصار رقم 24 أمام الفرق التونسية خلال 49 مباراة للأحمر.

مقابل 15 تعادل و10 هزائم أمام فرق تونس في البطولات الإفريقية للأندية بشكل عام.

وسجل الأهلي أمام فرق تونس في بطولات إفريقيا 63 هدفا.