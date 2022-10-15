بثلاثية حمراء.. الأهلي يهزم الاتحاد المنستيري مجددا ويتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على الاتحاد المنستيري التونسي بثلاثية دون رد في إياب دور الـ32.

وذلك في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

يأتي ذلك بعدما فاز الأهلي على الاتحاد المنستيري في مباراة الذهاب قبل أسبوع في تونس بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم.

ليكون المجموع النهائي لمباراتي الذهاب والعودة 4-صفر لصالح الأهلي.

ثلاثية الأهلي سجلها حمدي فتحي هدفين، وهدف من أحمد عبد القادر.

وتعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة مسطيرا على اللعب ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الأول للأحمر في الدقيقة 15.

واستلم عبد القادر الكرة من تمريرة معلول ومر من مدافع الاتحاد المنستيري من ناحية اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول للأحمر.

وأهدر عبد الحكيم أمقران فرصة خطيرة للاتحاد المنستيري بعدما وصلت له الكرة أمام مرمى الأهلي من خطأ في إبعادها لكنه سدد أعلى عارضة الشناوي في الدقيقة 30.

وانطلق عبد القادر مجددا من الناحية اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل الأهلي على ركنية نفذها طاهر محمد على رأس حمدي فتحي الذي وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 42 مسجلا هدف الأحمر الثاني.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدأ الاتحاد المنستيري بالهجوم في محاولة لتقليص الفارق وهدد الفريق التونسي مرمى الأهلي بضربة رأسية من عبد الحكيم أمقران في الدقيقة 50 لكن الكرة مرت جوار قائم الشناوي.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 54 نفذها طاهر وقابلها حمدي فتحي بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم في لقطة مكررة للهدف الأول.

ومن جديد ومن ركنية أخرى للأهلي نفذها طاهر سريعا مع معلول ثم أرسل عرضية وصلت إلى حمدي فتحي ليقابلها بضربة رأسية جديدة في الشباك التونسية مسجلا هدفه الثاني والثالث للأهلي في الدقيقة 57.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وشادي حسين بدلا من برونو سافيو وطاهر محمد ومحمد شريف.

وكاد شادي حسين أن يسجل الهدف الرابع بضربة رأسية قوية بعد عرضية من أفشة لكن الحارس أبعدها إلى ركنية.

ودفع كولر بالثنائي محمد هاني وعمرو السولية بدلا من أكرم توفيق وحمدي فتحي في الدقيقة 80 لينهي الأهلي تبديلاته الخمسة.

وسجل شادي حسين هدفا بعد تمريرة من حسين الشحات لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وسقط عمرو السولية على الأرض مصابا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ودخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يقوم ويخرج من الملعب ويعود لاستكمال اللقاء.

لينتهي اللقاء بفوز الأهلي وتأهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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أهداف مباراة الأهلي 3 -0 والأتحاد المنستيري 🦅💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/6mJsMrIimb — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 15, 2022