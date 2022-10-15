مدرب المنستيري: هدف الأهلي المبكر جعل المباراة صعبة علينا

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

الاتحاد المنستيري

يرى داركو نوفيتش المدير الفني للاتحاد المنستيري التونسي أن هدف الأهلي المبكر جعل المباراة صعبة على فريقه.

وفاز الأهلي على الاتحاد المنستيري بثلاثية دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق الأحمر إلى دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال نوفيتش عبر قناة أون تايم سبورتس: "من الصعب مواجهة الأهلي في هذا الدور، سعيد بلاعبي فريقي أنهم لعبوا مباراة مفتوحة أمام الفريق الأحمر".

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وأضاف "الهدف المبكر للأهلي جعل الأمور صعبة علينا ولست سعيد بإجمالي نتيجة المباراتين 4-صفر للأحمر ولم نسجل أي أهداف".

واستمر في تصريحاته "علينا التعلم من الأخطاء لكي نكون أفضل في المستقبل".

وأكمل "إذا انتهت مباراة الذهاب التعادل كانت الفرصة ستكون أمامنا في هذه المواجهة، وعندما تلعب لقاء مفتوح أمام الأهلي فمن الممكن أن يسجل من أي كرة".

وأتم تصريحاته "هذه المباريات زادت من خبرتنا استعدادا لمشوار الفريق في بطولة الكونفدرالية وربما نحقق ما هو أفضل في المستقبل".

الاتحاد المنستيري الأهلي
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