أثليتك: إبراهيما كوناتي قد يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي

قد يغيب إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول عن قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي للإصابة.

إبراهيم كوناتي النادي : ليفربول ليفربول

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فإن اللاعب الفرنسي لم يشارك في مران الجمعة بسبب مشكلة عضلية.

وأوضح التقرير أن كوناتي سيخضع لفحص طبي مساء اليوم السبت لتحديد موقفه النهائي من المباراة.

وأشار التقرير إلى إن الإصابة طفيفة لكن ليفربول لا يرغب في المخاطرة باللاعب الذي ظل بعيدا عن خوض المباريات لشهرين بداعي الإصابة.

وإن لم يستطع كوناتي خوض المباراة فسيبدأ ليفربول اللقاء بجو جوميز بجوار فيرجيل فان دايك في الدفاع مع تواجد جيمس ميلنر كظهير أيمن بحسب التقرير.

ويستضيف ليفربول منافسه سيتي غدا الأحد في ملعب أنفيلد.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب بـ23 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول عاشرا بـ10 نقاط.