دياب: موافقات الملاعب من اختصاصات الأندية.. وهذا سبب اختيار برج العرب للقاء سيراميكا

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة موقف ملعب النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وحصل FilGoal.com على جدول الجولة الأولى من الدوري المصري، حيث يلعب المصري مباراته الأولى ضد سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 18 أكتوبر على ملعب برج العرب.

أبدى رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري اندهاشه من لعب المصري لمباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري المصري على ملعب برج العرب، باعتباره الفريق المضيف. (طالع التفاصيل)

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وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر أون تايم سبورتس 2: "رابطة الأندية ليست من ترفض أو توافق على الملاعب، ودورنا هو تمثيل الأندية، والحصول على الموافقات الأمنية للملاعب هي من اختصاص الأندية".

وأضاف "أرسلنا طلب المصري بخوض مبارياته على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ولم توافق عليه الأجهزة المعنية بشكل رسمي".

وواصل "حصلنا على طلب من المصري للعب على استاد السويس الجديد، وأرسلنا طلبهم بالفعل، وننتظر الموافقة الأمنية، الموافقة الوحيدة الموجودة للمصري هي ملعب برج العرب".

وأردف "ولأن الموسم سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، اخترنا الملعب الذي حصل على الموافقة للنادي، وإذا جاءت الموافقة على استاد السويس الجديد سنغير الملعب، وسنعرف ما سيحدث خلال 48 ساعة".

وأكمل "نسقنا مع كامل أبو علي رئيس المصري وهو على علم بكل ذلك، ولا نقف ضد أي نادٍ وهناك ضوابط نلتزم بها".

وأتم "شريف صالح ممثل المصري في الرابطة يعلم ذلك ونتواصل بشكل دائم مع كل الأندية".

وسبق أن اختار المصري استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ليكون ملعبه في الموسم الجديد.

واعتاد المصري في السنوات الأخيرة خوض مبارياته على ملعب برج العرب بعد هدم استاد بورسعيد من أجل تجديده.

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