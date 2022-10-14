نائب رئيس المصري: من أين أتت لنا رابطة الأندية بملعب برج العرب؟ لم يكن من اختياراتنا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

مجلس إدارة المصري

أبدى رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري اندهاشه من لعب المصري لمباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري المصري على ملعب برج العرب، باعتباره الفريق المضيف.

وقال عبد القادر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أرسلنا ملعبان لرابطة الأندية. الأساسي هو ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. تم التعاقد والاتفاق مع الهيئة، والملعب قريب من بورسعيد ويحقق متطلبات الجماهير".

وأضاف "أما الملعب الاحتياطي فهو استاد السويس الجديد. انتظرنا من الجهات المختصة أن تختار من بينهما، إلا أننا فوجئنا بصدور جدول أعدته رابطة الأندية ويقول إن ملعب النادي المصري هو برج العرب".

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وأوضح "هذا الملعب ليس من ضمن اختياراتنا. لم نرسل للرابطة أي شيء يخص برج العرب. من الصعب علينا اللعب هناك، فالأمر مكلف للغاية ويعرض جماهيرنا للمخاطر".

وتابع "لا زلنا نقول إن هذا الكلام غير نهائي وننتظر رد الجهات المعنية بملعب من ضمن اختياراتنا. من أين أتت رابطة الأندية بملعب برج العرب"؟

وأخيرا فيما يخص دور الأندية والرابطة في التعاقد مع الملاعب والحصول على الموافقة الأمنية أوضح عبد القادر"دورنا محدد، الأندية ترسل ما يفيد التعاقد مع الملعب وتتولى الرابطة كل الأمور".

وحصل FilGoal.com على جدول الجولة الأولى من الدوري المصري، حيث يلعب المصري مباراته الأولى ضد سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 18 أكتوبر على ملعب برج العرب.

الدوري المصري برج العرب النادي المصري رابطة الأندية
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