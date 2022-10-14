في الجول يكشف جدول الجولة الأولى من الدوري المصري.. الأهلي والزمالك في نفس اليوم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 20:21

كتب : أحمد الخولي

قرعة الدوري المصري - رابطة الأندية

علم FilGoal.com بجدول ومواعيد الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

ويلعب الأهلي في ضيافة الإسماعيلي على ملعب برج العرب كما انفرد FilGoal.com.

ويلعب الزمالك مباراته ضد سموحة في نفس يوم خوض الأهلي لمباراته الأولى، كما انفرد FilGoal.com أيضا.

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وإليكم جدول الجولة الأولى من الدوري المصري:

الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

أسوان × الاتحاد السكندري - استاد أسوان - 3 عصرا

البنك الأهلي × فاركو - استاد بتروسبورت - 5 مساء

المصري × سيراميكا كليوباترا - استاد برج العرب - 7 مساء

الأربعاء 19 أكتوبر 2022

إنبي × بيراميدز - استاد بتروسبورت - 5 مساء

الإسماعيلي × الأهلي - استاد برج العرب - 5 مساء

الزمالك × سموحة - استاد المقاولون العرب - 7 مساء

الخميس 20 أكتوبر 2022

المقاولون العرب × غزل المحلة - استاد المقاولون العرب - 3 عصرا

حرس الحدود × فيوتشر - استاد حرس الحدود - 5 مساء

الداخلية × طلائع الجيش - استاد السويس - 7 مساء

الأهلي الزمالك الدوري المصري جدول الجولة الأولى
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