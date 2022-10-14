استاد القاهرة: نستقبل مباريات 3 أندية ولم نتلق خطابا رسميا بشأن رش الملعب

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن 3 أندية ستلعب مبارياتها على أرضية الملعب الدولي، وتحدث عن الموعد المحتمل للمباراة الأولى التي سيستقبلها.

وقال عبد الوهاب عبر أون تايم سبورتس: "عملية الصيانة مستمرة في استاد القاهرة، ونسعى لاستضافة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم 23 أكتوبر الجاري".

وأضاف "أندية الزمالك وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي سيلعبون مبارياتهم على استاد القاهرة في الموسم الجديد، فيما لم يخطرنا وادي دجلة بموقفه الرسمي حتى الآن".

ويلعب الزمالك أولى مبارياته في الموسم الجديد 2022-2023 ضد سموحة يوم الأربعاء المقبل على ملعب المقاولون العرب.

كما خاض الزمالك مباراتي فلامبو بطل بوروندي في دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بسبب أعمال الصيانة باستاد القاهرة.

رش الأرضية

وعن رش أرضية الملعب قبل بداية المباريات أوضح "هذا الأمر فني بحت ومانويل جوزيه -مدرب الأهلي السابق- أول من تحدث عن هذا الأمر وكان يطلب رش الملعب قبل المباراة بربع ساعة".

وتابع "كان هناك بعض الفرق المصرية ترفض رش الملعب قبل المباراة تماما، وحتى الآن لم نتلق خطابا رسميا بشأن رش الملعب قبل المباريات".

وأتم "عملية الصيانة تسير بشكل جيد ودرجة الحرارة مناسبة مع البذرة وخلال أيام سيظهر الملعب بشكل مميز للغاية".

وتنص لوائح الدوري المصري على غرامة عدم رش الملعب: 20 ألف جنيه و50 ألف في حالة التكرار. (طالع التفاصيل)

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