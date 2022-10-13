لوائح الدوري المصري (3) - التدخين و"سيميوني" ورش الأرضية.. وماذا لو اقتحم الجمهور الملعب

واقعة ما حدثت في أحد الملاعب أو خارجه، النتيجة دائما ما تكون جدالا طويلا يمتد لساعات وربما لأيام عبر شاشات التلفاز، وأحبال متشابكة من أسئلة لا تنقطع سوى بإجابة سؤال واحد بسيط ومباشر: ماذا تقول اللائحة؟

FilGoal.com يصحبكم للتعرف على أبرز لوائح الدوري المصري في سلسلة من 3 حلقات، بين القديم والمستحدث والمعدل والمغلظ، في ظل استمرار تجربة عودة الجماهير للموسم الثاني على التوالي.

تتذكرون حين ألقى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد كرة إضافية في الملعب لتعطيل هجمة مالاجا؟ هناك غرامة ضد تلك الفعلة في الدوري المصري.

هناك أيضا غرامة على التدخين في الملعب، وغرامة لعدم رش الملعب، وعقوبات مشددة حال اقتحام الجماهير لأرض الميدان.

غرامات مالية متنوعة

سحب أو إخفاء الكرات من الملعب لإضاعة الوقت: 50 ألف جنيه

قذف الكرات إلى الملعب لتعطيل اللعب: 50 ألف جنيه

تسرب أعداد زائدة داخل الملعب من الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين: 20 ألف جنيه

تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل البداية أو بين الشوطين: 20 ألف جنيه

عدم الالتزام بالزي المحدد: 50 ألف جنيه

عدم الالتزام بالبروتوكول قبل البداية: 20 ألف جنيه

عدم الالتزام بالأرقام على القميص والشورت: 20 ألف جنيه

عدم التزام الجهاز الفني والاحتياطيين بارتداء زي مخالف للحكام والأساسيين: 10 آلاف جنيه

إطفاء الإضاءة قبل 15 دقيقة على الأقل عقب صافرة النهاية في المباريات: 20 ألف جنيه

عدم رش الملعب: 20 ألف جنيه و50 ألف في حالة التكرار

عدم تواجد 14 من صبية الملاعب لجمع الكرات و14 كرة: 10 آلاف جنيه

عدم تواجد لوحة تبديل: 5 آلاف جنيه

الإحماء في غير المنطقة المخصصة: 5 آلاف جنيه

التدخين داخل الملعب: 20 ألف جنيه

التحريض على الانسحاب: 100 ألف جنيه

الانسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب: 100 ألف جنيه

عدم إقامة المؤتمر الصحفي لعدم جاهزية القاعة: 20 ألف جنيه

عدم حضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي: 20 ألف جنيه

استخدام إشارات أو شعارات سياسية أو دينية أو عنصرية: إيقاف لـ 5 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه

قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة: تكاليف الإتلاف و100 ألف جنيه

عقوبات الجماهير

لافتات تحمل شعارات أو إشارات سياسية أو دينية أو عنصرية: 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه ومباراة بدون جمهور في حال التكرار

السب الجماعي من الجماهير ضد أحد عناصر اللعبة: 20 ألف جنيه، و50 ألف جنيه إذا أدى لإيقاف المباراة.

استخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان: 50 ألف جنيه، و100 ألف إذا أدى لإيقاف المباراة

قذف الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل أرض الملعب: 100 ألف جنيه

قذف زجاجات أو حجارة على الحكام أو مسؤولي التنظيم: 100 ألف جنيه، و200 ألف ومباراة بدون جمهور في في حال التكرار.

اقتحام الجماهير للمدرجات في مباريات بدون جمهور: يعتبر الفريق المنتمي له هذا الجمهور خاسرا 2-0 ويغرم 100 ألف جنيه.

في حالة التكرار: 300 ألف جنيه والخسارة 2-0، ثم 500 ألف وخسارة المباراة 2-0 في حالة التكرار.

اقتحام الجماهير لأرض الملعب في مباراة بدون جمهور: خسارة 2-0 وغرامة 200 ألف جنيه

اقتحام الجماهير لأرض الملعب في مباراة بجمهور: خسارة 2-0 وغرامة مليون جنيه وخصم 3 نقاط من رصيد الفريق في نهاية الموسم